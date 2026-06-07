Poznat identitet uhapšenog zbog svirepog ubistva i ranjavanja

Hamid Taletović (64) uhapšen je danas zbog sumnje da je počinio svirepo ubistvo komšije i ranjavanje njegove supruge u Banovićima na svog komšiju i komšijinu suprugu.

On je uhapšen nakon ovog stravičnog događaja koji se desio u jutarnjim satima, a ubijen je N.Ć. (54), dok je njegova supruga A.Ć. (47) ranjena, piše "Avaz".

Kako je zvanično potvrđeno iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, H.T. sumnjiči se da je nakon verbalnog sukoba s komšijama iz automatske puške ispalio više hitaca.

Uviđaj je i dalje u toku. Podsjetimo, Hamid Taletović, više hitaca je ispalio i prema bratu ubijene osobe, ali ga nije pogodio.

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Tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog kako bi se utvrdili tačni uzroci smrti.

"Biće izdate i naredbe za sva druga relevantna vještačenja, te se poduzimaju sve potrebne istražne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti vezanih za počinjena krivična djela. Nad osumnjičenim će biti obavljena kriminalistička obrada, nakon čega će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predat u nadležnost Tužilastva i prema njemu ce biti poduzete dalje mjere i radnje", istakli su iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona danas nakon ovog događaja.

Kako je već ranije potvrđeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, danas, 7.6.2026. godine, oko 10,40 sati, PS Živinice je prijavljeno da je u naselju Čifluk, Opština Banovići došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica.

"Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici PS Banovići i OKP PU Banovići, kao i Hitna pomoć Doma zdravlja Banovići, navodi prijave su potvrđeni, zatečeni su na mjestu događaja tijelo muške osobe bez znakova života i jedna povrijeđena ženska osoba koja je prevezena u JZU UKC Tuzla. Na mjesto događaja upućen je i Tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku Uprave policije MUP TK-a, koji su skupa sa policijskim službenicima PS Banovići, pronašli i stavili pod kontrolu lice koje se dovodi u vezu sa upotrebom vatrenog oružja a radi se o H.T. (1962), kojem je oduzeta sloboda, te je sprovedeno u službene prostorije PS Banovići. Ovom prilikom pronađeno je i vatreno oružje – automatska puška, najvjerovatnije sredstvo izvršenja. O događaju je upoznat dežurni tužilac KTTK, koji će rukovoditi uviđajem a isti će izvršiti istražitelji Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP TK-a", navode iz MUP-a TK.

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Kako je potvrđeno iz UKC-a TK pacijentkinja se nalazi u Kliničkom centru Tuzla, na Klinici za ortopediju i traumatologiju zbog povreda desne potkoljenice i abdomena.

"Trenutno je svjesna i komunikativna", potvrđeno je.