Logo
Large banner

Provocirali muškarca, on izletio sa nožem: Detalji krvavog obračuna Zelenom vencu

Autor:

ATV
07.06.2026 12:44

Komentari:

0
Провоцирали мушкарца, он излетио са ножем: Детаљи крвавог обрачуна Зеленом венцу
Foto: Unsplash

Mladić (25) izboden je nožem jutros oko pet sati, kada je došlo do sukoba dvije grupe mladića.

Na uglu ulica Koče Popocića i Gavrila Principa prvo je došlo do tuče, u kojoj je učestvovalo više osoba u alkoholisanom stanju, a kako je jutros saopšteno iz Hitne pomoći, 25-godišnji mladić zadobio je površinske povrede.

Navodno su trojica muškaraca provocirala muškarca koji je izašao iz zgrade sa nožem.

Jedan od muškaraca koji su učestvovali u sukobu trčao je ulicom sa saobraćajnim znakom u rukama, prenosi Blic,

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Izboden muškarac

Sukob

Srbija

Crna hronika

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Дејан Петровић у емисији.

Scena

Kćerka Dejana Petrovića pretučena jer je odbila udvarača

1 h

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla

Svijet

Četiri zemljotresa pogodila Grčku u svega četiri minuta

1 h

0
Код Централног спомен-обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата на Палама данас су положени вијенци у знак сјећања на 30 погинулих припадника Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина".

Gradovi i opštine

Položeni vijenci za poginule pripadnike odreda "Jahorina"

1 h

0
Жена гласа током парламентарних избора у Приштини, главном граду Косова, у недјељу.

Srbija

Izbori na KiM: Do 11 časova izlaznost 8,33 odsto, i dalje najveća u srpskim sredinama

1 h

0

Više iz rubrike

Аутомобил полиције ФБиХ

Hronika

Krvavi pir u Banovićima: Muškarac ubijen, žena teško ranjena

1 h

0
Стан у Бањалуци након пожара. На фотографији се види штета на кухињи.

Hronika

Vatrogasci imali pune ruke posla: Gorjela dva stana u Banjaluci

2 h

0
Црвено-врни квад паркиран на планини.

Hronika

D‌jevojka (19) stradala nakon prevrtanja kvada

3 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Stavili blinkere na auto, pa naplaćivali kazne: Pali lažni policajci u Lazarevcu

4 h

0

  • Najnovije

13

40

Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

13

34

Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

13

31

Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad: Ima mrtvih i ranjenih

13

17

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

13

07

Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner