Provocirali muškarca, on izletio sa nožem: Detalji krvavog obračuna Zelenom vencu

Mladić (25) izboden je nožem jutros oko pet sati, kada je došlo do sukoba dvije grupe mladića.

Na uglu ulica Koče Popocića i Gavrila Principa prvo je došlo do tuče, u kojoj je učestvovalo više osoba u alkoholisanom stanju, a kako je jutros saopšteno iz Hitne pomoći, 25-godišnji mladić zadobio je površinske povrede.

Navodno su trojica muškaraca provocirala muškarca koji je izašao iz zgrade sa nožem.

Jedan od muškaraca koji su učestvovali u sukobu trčao je ulicom sa saobraćajnim znakom u rukama, prenosi Blic,