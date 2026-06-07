Provocirali muškarca, on izletio sa nožem: Detalji krvavog obračuna Zelenom vencu

Autor:ATV
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Mladić (25) izboden je nožem jutros oko pet sati, kada je došlo do sukoba dvije grupe mladića.
Na uglu ulica Koče Popocića i Gavrila Principa prvo je došlo do tuče, u kojoj je učestvovalo više osoba u alkoholisanom stanju, a kako je jutros saopšteno iz Hitne pomoći, 25-godišnji mladić zadobio je površinske povrede.
Navodno su trojica muškaraca provocirala muškarca koji je izašao iz zgrade sa nožem.
Jedan od muškaraca koji su učestvovali u sukobu trčao je ulicom sa saobraćajnim znakom u rukama, prenosi Blic,
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