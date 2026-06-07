Četiri zemljotresa pogodila Grčku u svega četiri minuta

Četiri zemljotresa, u svega četiri minuta pogodila su Grčku, u blizini Halkide. Najjači potres bio je magnitute 5,2 stepena po Rihteru.

Prvi potres bio je u blizini Mantudija. Iako su prve informacije bile da je jačine 5,3 stepena po Rihteru, kasnije je EMSC objavio da je bio magnitude 4,8 stepeni. U roku od nekoliko minuta uslijedili su novi potresi.

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Kako izvještava EMSC potresi su bili jačine 4,3 stepena, a potom 5.2 i 5.0. Epicentri su bili u blizini Limnija, a hipocentar je išao od 5 do 10 kilometara ispod površine zemlje. Potres se jako osjetio sve do Atine.

"Lusteri su se ljuljali, radijatori su se tresli i zvečali", "Osjetio se dobro i u Atini", "U Halkidi je baš dobro treslo"...

"Osjetili smo na plaži, baš je bilo strašno", "Treslo je i u Volosu", "Mi smo blizu Atine i osjetili smo", pisali su građani.

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"Ja sam u Halkidi, baš se jako osjetio", "Baš je bio jako i baš je dugo trajao", pisali su dalje građani.

U ovom trenutku nema izvještaja o povrijeđenima i materijalnoj šteti. Prve procjene su da nema opasnosti od cunamija.

(Kurir)