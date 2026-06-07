Vatrogasci imali pune ruke posla: Gorjela dva stana u Banjaluci

Banjalučki vatrogasci juče su imali veoma zahtjevan dan, nakon što su u intervalima od nešto manje od dva časa morali da reaguju na požare u dva stambena objekta.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka juče, 6. juna, intervenisali su zbog požara u dva stana na području grada.

Prvi poziv za pomoć stigao je u 11.25 časova, nakon čega su ekipe odmah upućene u Ulicu Vladislava Skarića.

Po dolasku na lice mjesta, vatrogasci su zatekli požar unutar stana, koji je, prema prvim saznanjima, izbio u kuhinji. Brzom intervencijom požar je ugašen, čime je spriječeno da se vatrena stihija proširi na ostale dijelove stana i okolne objekte.

Kako se može vidjeti na fotografijama sa lica mjesta, kuhinja je u potpunosti pretrpjela oštećenja, a na objektu je pričinjena značajna materijalna šteta.

Samo dva časa kasnije, vatrogasci su ponovo morali na teren. Oko 13 časova stigla je dojava o pojavi dima iz stana u Ulici Banović Strahinje. Vatrogasno-spasilačka ekipa je brzo izašla na lokaciju kako bi sanirala opasnost i provjerila stanje u objektu.

Uzroci požara biće poznati nakon što se utvrde sve okolnosti koje su dovele do izbijanja vatre.