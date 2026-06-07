Logo
Large banner

Vatrogasci imali pune ruke posla: Gorjela dva stana u Banjaluci

Autor:

ATV
07.06.2026 11:22

Komentari:

0
Стан у Бањалуци након пожара. На фотографији се види штета на кухињи.
Foto: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Banjalučki vatrogasci juče su imali veoma zahtjevan dan, nakon što su u intervalima od nešto manje od dva časa morali da reaguju na požare u dva stambena objekta.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka juče, 6. juna, intervenisali su zbog požara u dva stana na području grada.

Prvi poziv za pomoć stigao je u 11.25 časova, nakon čega su ekipe odmah upućene u Ulicu Vladislava Skarića.

Po dolasku na lice mjesta, vatrogasci su zatekli požar unutar stana, koji je, prema prvim saznanjima, izbio u kuhinji. Brzom intervencijom požar je ugašen, čime je spriječeno da se vatrena stihija proširi na ostale dijelove stana i okolne objekte.

Kako se može vidjeti na fotografijama sa lica mjesta, kuhinja je u potpunosti pretrpjela oštećenja, a na objektu je pričinjena značajna materijalna šteta.

Samo dva časa kasnije, vatrogasci su ponovo morali na teren. Oko 13 časova stigla je dojava o pojavi dima iz stana u Ulici Banović Strahinje. Vatrogasno-spasilačka ekipa je brzo izašla na lokaciju kako bi sanirala opasnost i provjerila stanje u objektu.

Uzroci požara biće poznati nakon što se utvrde sve okolnosti koje su dovele do izbijanja vatre.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Banjaluka

stanovi

požar u stanu

Vatrogasci

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и министар унутрашњих послова Жељко Будимир присуствују парастосу погинулим припадницима Првог одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Републике Српске "Јахорина", који се служи у Храму Светог архангела Гаврила на Палама.

Gradovi i opštine

Minić i Budimir na parastosu poginulim pripadnicima Prvog odreda "Jahorina"

2 h

0
Кобна смјена: Љекар пронађен мртав у тоалету болнице у Букурешту

Svijet

Kobna smjena: Ljekar pronađen mrtav u toaletu bolnice u Bukureštu

2 h

0
Цјеновни шок у новоградњи: Квадрати у Бањалуци достигли вртоглавих 7.000 КМ

Banja Luka

Cjenovni šok u novogradnji: Kvadrati u Banjaluci dostigli vrtoglavih 7.000 KM

2 h

0
Бирач потписује изборни документ на бирачком мјесту за пријевремене парламентарне изборе, треће у посљедњих 18 месеци, у сјеверном дијелу етнички подијељеног града Митровице, у којем доминирају Срби, на Косову, у недјељу, 7. јуна 2026.

Srbija

Presjek do 9 časova: Srbi masovno izlaze na birališta

2 h

0

Više iz rubrike

Црвено-врни квад паркиран на планини.

Hronika

D‌jevojka (19) stradala nakon prevrtanja kvada

3 h

0
Мушкарац са лисицама држи руке на столу

Hronika

Stavili blinkere na auto, pa naplaćivali kazne: Pali lažni policajci u Lazarevcu

4 h

0
Ротација на возилу хитне помоћи.

Hronika

Eksplozija na Zvezdari: Mladić ostao bez šake nakon eksplozije

4 h

0
На црно-бијелој фотографији приказано је дрвено буре постављено поред зида куће.

Hronika

Otkrivena tajna koja se čuvala tri godine: Ubila muža sjekirom, pa ga zazidala u buretu

5 h

0

  • Najnovije

13

40

Tragedija kod Prnjavora: U požaru u porodičnoj kući stradao muškarac

13

34

Miniću uručen Orden Svetog kralja Dragutina

13

31

Pucnjava u Izraelu, sumnja se na teroristički napad: Ima mrtvih i ranjenih

13

17

Pijan sa eksplozivnom napravom sjedio na klupi: Drama u Zagrebu

13

07

Uz ove trikove riba se neće lijepiti za tiganj prilikom prženja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner