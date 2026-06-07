Foto: Pexels/White Noiise

Juče se u opštini Doboj-Istok dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Prema nezvaničnim informacijama Crne Hronike, riječ je o 19-godišnjoj d‌jevojci A.S. Ona je život izgubila nakon prevrtanja vozila kvad. "U opštini Doboj-Istok je došlo do prevrtanja kvada. Jedna osoba je smrtno stradala ", rekli su kratko iz MUP-a TK.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.