Autor:ATV
Komentari:0
Juče se u opštini Doboj-Istok dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život.
Prema nezvaničnim informacijama Crne Hronike, riječ je o 19-godišnjoj djevojci A.S.
Ona je život izgubila nakon prevrtanja vozila kvad.
"U opštini Doboj-Istok je došlo do prevrtanja kvada. Jedna osoba je smrtno stradala ", rekli su kratko iz MUP-a TK.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
3 h1
Društvo
3 h0
Svijet
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Hronika
5 h0
Hronika
16 h0
Najnovije
13
40
13
34
13
31
13
17
13
07
Trenutno na programu