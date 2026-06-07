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D‌jevojka (19) stradala nakon prevrtanja kvada

Autor:

ATV
07.06.2026 10:28

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Црвено-врни квад паркиран на планини.
Foto: Pexels/White Noiise

Juče se u opštini Doboj-Istok dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je jedna osoba izgubila život.

Prema nezvaničnim informacijama Crne Hronike, riječ je o 19-godišnjoj d‌jevojci A.S.

Ona je život izgubila nakon prevrtanja vozila kvad.

"U opštini Doboj-Istok je došlo do prevrtanja kvada. Jedna osoba je smrtno stradala ", rekli su kratko iz MUP-a TK.

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Tagovi :

poginula djevojka

kvad

Doboj

Saobraćajna nesreća

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