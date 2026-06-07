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Stavili blinkere na auto, pa naplaćivali kazne: Pali lažni policajci u Lazarevcu

Autor:

ATV
07.06.2026 09:43

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Мушкарац са лисицама држи руке на столу
Foto: Pexels

Mladići u Lazarevcu uhapšeni su u petak jer su se predstavljali kao policajci i ljudima naplaćivali kazne.

Kako saznaje Telegraf.rs, N. A. (25) i M . Đ. (28) su na automobil "škoda superb" stavili blinkere, nakon čega su u saobraćaju zaustavljali vozače i tražili im novac za navodno učinjene saobraćajne prekršaje, govoreći da su policajci.

Protiv osumnjičenih je, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu podnijeta krivična prijava za lažno predstavljanje.

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Tagovi :

prevara

Blinkeri

lažni policajci

Srbija

hapšenje

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