Stavili blinkere na auto, pa naplaćivali kazne: Pali lažni policajci u Lazarevcu

Autor:ATV
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Mladići u Lazarevcu uhapšeni su u petak jer su se predstavljali kao policajci i ljudima naplaćivali kazne.
Kako saznaje Telegraf.rs, N. A. (25) i M . Đ. (28) su na automobil "škoda superb" stavili blinkere, nakon čega su u saobraćaju zaustavljali vozače i tražili im novac za navodno učinjene saobraćajne prekršaje, govoreći da su policajci.
Protiv osumnjičenih je, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Lazarevcu podnijeta krivična prijava za lažno predstavljanje.
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