Džil Bajden progovorila o zdravstvenom stanju supruga: Džo će morati da živi sa rakom

Bivša prva dama Sjedinjenih Američkih Država Džil Bajden izjavila je da će njen suprug i bivši predsjednik zemlje Džo Bajden živjeti sa rakom prostate u četvrtom stadijumu do kraja života, navodeći da je bolest metastazirala na kosti, ali da on i dalje održava aktivan raspored uprkos zdravstvenim izazovima.

Govoreći tokom promocije knjige političke analitičarke Ane Navaro, Džil Bajden je rekla da nije očekivala da će zdravstveni problemi njenog supruga dovesti do dijagnoze raka prostate, prenio je Foks njuz.

Prema njenim riječima, nakon odlaska iz Bijele kuće početkom 2025. godine, Bajden je zbog dugotrajnih tegoba otišao na pregled kod urologa, nakon čega su dodatne analize potvrdile prisustvo raka.

"Džo će morati da živi sa rakom do kraja života", rekla je Džil Bajden, dodajući da bivši predsjednik prima specijalizovanu terapiju i da je prošao kroz višesedmični ciklus zračenja.

Hronika Eksplozija na Zvezdari: Mladić ostao bez šake nakon eksplozije

Ona je navela da 83-godišnji Bajden nastavlja da putuje i učestvuje na javnim događajima, ali da je zbog godina, bolesti i terapija usporio tempo.

Tokom razgovora osvrnula se i na predsjedničku kampanju iz 2024. godine, navodeći da je Džo Bajden odluku o povlačenju iz izborne trke donio nakon što je zaključio da nema drugog izbora.

Ona je rekla da ju je pogodilo to što su pojedini demokratski zvaničnici javno pozivali njenog supruga da odustane od kandidature.

Na pitanje kakvog bi predsjednika željela da vidi nakon Trampovog mandata, Džil Bajden je odgovorila da su joj najvažnije osobine integritet, povjerenje i empatija.