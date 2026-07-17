Modni trikovi zbog kojih će stomak biti neprimjetan, a figura izgledati skladno

Dolaskom ljetnih dana mnogi su u dilemi - kako se obući da se u isto vrijeme osjećamo prijatno i da garderoba prati figuru.

Lagane tkanine, tanke haljine i laneni kompleti otkrivaju mnogo više nego zimska odjeća, pa nije neobično što mnoge žene traže načine da vizuelno ublaže stomačić.

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Dobra vijest je da rješenje nije u širokim komadima koji skrivaju cijelu figuru. Modni stilisti već godinama ponavljaju da nekoliko pravilno odabranih krojeva može mnogo bolje da uradi posao nego garderoba dva broja veća.

Drapiranje pravi najveću razliku

Jedna od najčešćih grešaka jeste izbor potpuno ravnih haljina koje padaju pravo niz tijelo. Iako mnoge misle da će tako sakriti stomak, ovakav kroj često postiže suprotan efekat.

Mnogo bolji izbor su haljine i bluze sa blagim drapiranjem, preklopom ili sitnim naborima u predjelu struka. Oni razbijaju ravnu liniju tijela, stvaraju dinamiku i odvlače pažnju sa jednog dijela figure.

Posebno lijepo izgledaju modeli od viskoze, kvalitetnog pamuka ili lana koji prirodno prate pokret tijela.

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Privucite pogled ka licu

Jedan od najstarijih stilskih trikova jeste da pažnju usmjerite tamo gdje želite.

Košulje sa otvorenim izrezom, V dekolte, zanimljive minđuše, upečatljive naočare ili lijepo oblikovana frizura automatski podižu pogled prema licu i ramenima, pa stomak više nije u prvom planu.

Upravo ovaj princip često koriste Francuskinje i Italijanke kada sastavljaju ljetne kombinacije.

Visok struk može biti saveznik

Pantalone i suknje sa visokim strukom mogu lijepo oblikovati siluetu, ali samo ako su dobro krojene.

Modeli sa čvršćim pojasom obično daju bolji efekat od veoma tankih lastiša koji dodatno ističu pregibe. Uz njih se odlično slažu široke lanene pantalone, ravne farmerke ili suknje A kroja koje prate liniju tijela bez zatezanja.

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Vertikalne linije vizuelno izdužuju figuru

Umjesto predimenzionirane garderobe koja često dodaje volumen, stilisti preporučuju stvaranje vertikale.

Raskopčana lanena košulja preko topa, duži prsluk, diskretne vertikalne pruge ili duži lančić mogu učiniti da figura izgleda viša i skladnija.

Upravo zbog toga ovakvi detalji često ostavljaju bolji utisak nego široke tunike koje potpuno skrivaju oblik tijela.

Materijal je podjednako važan kao i kroj

Tokom ljeta mnogi biraju najtanje moguće materijale, ali oni se često lijepe za tijelo i naglašavaju svaki pregib.

Mnogo bolji izbor su lan srednje debljine, kvalitetan pamuk, čvršća viskoza ili tkanine koje imaju dovoljno strukture da zadrže oblik, a pritom ostanu prijatne za nošenje na visokim temperaturama.

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Takvi materijali padaju prirodnije i stvaraju uredniju siluetu.

Najvažnije je da se osjećate prijatno

Moda danas sve manje govori o skrivanju tijela, a sve više o tome da pronađete krojeve u kojima ćete se osjećati lijepo i samouvjereno. Nekoliko pažljivo odabranih detalja može vizuelno uravnotežiti figuru mnogo bolje nego široka garderoba, dok pravi osjećaj dolazi tek kada nosite odjeću u kojoj vam je zaista udobno.

(Ona.rs)