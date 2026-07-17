Logo

Najpoznatiji srpski zmijolovac snimio borbu s otrovnicom

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 18:30

Komentari:

0
Владица Станковић хвата поскока
Foto: Screenshot

Najpoznatiji hvatač zmija u Srbiji Vladica Stanković, predsjednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" iz Vladičinog Hana intervenisao je danas i izvukao poskoka, otrovnu zmiju.

I ne samo to, riješio je problem legla koje su stršljenovi napravili u porodičnoj kući.

Izvučen je poskok, otrovnica koja je jedna od najvećih u Srbiji i Evropi.

Мишо Памучина уловио змију дужу од два метра

Gradovi i opštine

Trebinjski heroj Mišo Pamučina ulovio zvijer dužu od dva metra

"Po čemu je prepoznatljiv? Po rogu na glavi, isti primjerak. Ozbiljna je priča, ovdje moraćemo više da radimo", rekao je Vladica i dodao:

"Ima taj rog na glavi. Lijep primjerak i ozbiljan primjerak. Što je prepoznatljivo još: vertikalne oči su kod otrovnih zmija, jedan od lijepih ovako zanimljivih primjeraka, poskok je jedna od najvećih otrovnica u Srbiji i u Evropi koja se može naći. Od svih intervencija koje imam do sad imamo od tri do pet posto otrovnih zmija. Najčešće je poskok i on može da bude na 200 do 2.200 metara nadmorske visine. Ali je ozbiljna priča. Odlično što su zvali ljudi da se riješi problem. Izmjestićemo ga u prirodno stanište, gdje neće ugrožavati nikoga. I zaštićena je vrsta u Srbiji. To je komad jedan, idemo dalje…“, rekao je intervenišući Vladica.

болница

Region

Infekcija kože napunila pedijatrijske ambulante

"Kako ga uhvati, brate, ja ga nisam vidio, on ga je vidio“, komentarisao je očevidac domaćin.

A intervenisao je i u Suvom Dolu u Nišu zbog stršljena.

Na 40 stepeni u potkrovlju porodične kuće na nepristupačnom mjestu stršljenovi su se ugnijezdili, napravili čitavo leglo. Vladica je gazio po gredama i gips kartonu rizikujući da ne propadne kroz potkrovlje, kako bi izvukao stršljenove.

UKC-25092025

Hronika

Drama u Prijedoru: Dijete se gušilo u bazenu, hitno prevezeno na UKC

"Dole gips karton, haos, ako padnem sa svim u sobu dole. Evo jedva sam došao do njih, šta je ovo, gledaj šta je ludnica od njih, e to su ti stršljenovi, jedno gnijezdo koje je formirano i to dobro, ajde da ih riješimo, moramo da rješavamo, evo šta rade….“ kazao je Vladica i snimkom zabilježio intervenciju, prenosi "Kurir".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vladica Stanković

Zmija

Zmije

poskok zmija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Град у Србији увео ванредну ситуацију због афричке куге свиња

Srbija

Grad u Srbiji uveo vanrednu situaciju zbog afričke kuge svinja

1 h

0
Полиција Србија

Srbija

MUP podnio krivičnu prijavu: Aleksandar Radić osumnjičen za odavanje službenih tajni

5 h

0
Међу повријеђенима и дјеца: Тешка несрећа на Ибарској магистрали

Srbija

Među povrijeđenima i djeca: Teška nesreća na Ibarskoj magistrali

23 h

0
Преминуо чувени Драгутин Глигорић Гиле

Srbija

Preminuo čuveni Dragutin Gligorić Gile

1 d

0

  • Najnovije

19

03

Doživotna kazna zatvora za ubistvo majke: Ubadao je nožem, pa makazama

18

58

Centralne vijesti, 17.07.2026.

18

57

Vic dana: Rakija za braću

18

46

Hrvatska: U hotelu napravio račun od 650 evra, pa pobjegao

18

41

Most vrijedan 11 miliona KM spaja raftere sa Tare sa Tjentištem

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima