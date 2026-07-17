Najpoznatiji srpski zmijolovac snimio borbu s otrovnicom

Najpoznatiji hvatač zmija u Srbiji Vladica Stanković, predsjednik Udruženja za zaštitu gmizavaca i životne sredine "Poskok" iz Vladičinog Hana intervenisao je danas i izvukao poskoka, otrovnu zmiju.

I ne samo to, riješio je problem legla koje su stršljenovi napravili u porodičnoj kući.

Izvučen je poskok, otrovnica koja je jedna od najvećih u Srbiji i Evropi.

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"Po čemu je prepoznatljiv? Po rogu na glavi, isti primjerak. Ozbiljna je priča, ovdje moraćemo više da radimo", rekao je Vladica i dodao:

"Ima taj rog na glavi. Lijep primjerak i ozbiljan primjerak. Što je prepoznatljivo još: vertikalne oči su kod otrovnih zmija, jedan od lijepih ovako zanimljivih primjeraka, poskok je jedna od najvećih otrovnica u Srbiji i u Evropi koja se može naći. Od svih intervencija koje imam do sad imamo od tri do pet posto otrovnih zmija. Najčešće je poskok i on može da bude na 200 do 2.200 metara nadmorske visine. Ali je ozbiljna priča. Odlično što su zvali ljudi da se riješi problem. Izmjestićemo ga u prirodno stanište, gdje neće ugrožavati nikoga. I zaštićena je vrsta u Srbiji. To je komad jedan, idemo dalje…“, rekao je intervenišući Vladica.

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"Kako ga uhvati, brate, ja ga nisam vidio, on ga je vidio“, komentarisao je očevidac domaćin.

A intervenisao je i u Suvom Dolu u Nišu zbog stršljena.

Na 40 stepeni u potkrovlju porodične kuće na nepristupačnom mjestu stršljenovi su se ugnijezdili, napravili čitavo leglo. Vladica je gazio po gredama i gips kartonu rizikujući da ne propadne kroz potkrovlje, kako bi izvukao stršljenove.

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"Dole gips karton, haos, ako padnem sa svim u sobu dole. Evo jedva sam došao do njih, šta je ovo, gledaj šta je ludnica od njih, e to su ti stršljenovi, jedno gnijezdo koje je formirano i to dobro, ajde da ih riješimo, moramo da rješavamo, evo šta rade….“ kazao je Vladica i snimkom zabilježio intervenciju, prenosi "Kurir".