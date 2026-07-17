Grad u Srbiji uveo vanrednu situaciju zbog afričke kuge svinja

Autor:ATV redakcija
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Štab za vanredne situacije u Šapcu proglasio je vanrednu situaciju s ciljem sprečavanja širenja afričke kuge svinja.
Biće pojačane mjere kontrole i zaštite i dosljedno će se primjenjivati sve što propisuje Uprava za veterinu.
Odluka je donesena u skladu sa preporukama i nalozima nadležnih državnih organa i veterinarskih službi, s obzirom na složenu epizootiološku situaciju u Mačvanskom okrugu, objavljeno je na sajtu grada.
Republika Srpska
Put Tjentište-Foča će biti izgrađen u roku od dvije godine
Vanredna situacija zbog afričke kuge svinja ranije je uvedena u Rumi, Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije Dragan Glamočić izjavio je ranije danas da je od početka godine zbog afričke kuge eutanazirano više od 27.000 svinja, istakavši da je to najefikasniji način za sprečavanje širenja zaraze.
(Srna)
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