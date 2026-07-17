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Snažan zemljotres u Meksiku, izdato upozorenje na cunami

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 17:14

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Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами
Foto: Pixabay

Meksiko je pogodio snažan zemljotres, jačine 7,4 stepena po Rihteru i izdato je upozorenje na cunami.

Epicentar potresa bio je na dubini od 10 kilometara, 103 kilometra do grada Tapačula.

Prvobitno je javljeno da je magnituda bila 6,6 Rihtera, ali je ubrzo ona povećana na 7,3, pa na 7,4 stepeni Rihterove skale.

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Zemljotres se osjetio i u gradovima u Gvatemali, udaljenim više od 200 kilometara od epicentra.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Meksiko

Zemljotres

cunami

potres

Rihterova skala

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