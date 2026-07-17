Trebinjski heroj Mišo Pamučina ulovio zvijer dužu od dva metra

Poznati trebinjski zmijolovac, ili kako ga mnogi zovu trebinjski heroj, Mišo Pamučina danas je imao pune ruke posla.

Uhvatio je čak tri zmije jednu dužu od dva metra i skinuo nekoliko gnijezda stršljenova.

Mišo Pamučina uklonio leglo stršljenova

"Sve je to u prigradskim naseljima, ova velika zmija je bila ušla u jednu kuću", kaže Pamučina za ATV.

Dodaje da mu telefon neprestano zvoni i da je ove godine uhvatio oko 15 zmija a ostalih intervencija je imao bezbroj.

Jedna od zmija koju je ulovio Mišo Pamučina

"Ja sam tu da sklanjam bombe i mine, ali me narod zove za sve i svašta, a ja ne mogu da ne pomognem", priča Mišo za ATV.

Dodaje da bi valjalo da u Hercegovini postoji ili da se obuči neka služba za ovakve situacije.

Mišo Pamučina ulovio zmiju dužu od dva metra

Mišu Pamučini je zbog svega ovoga više puta bio ugrožen život.