Trebinjski heroj Mišo Pamučina ulovio zvijer dužu od dva metra

Autor:Bojan Nosović
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Poznati trebinjski zmijolovac, ili kako ga mnogi zovu trebinjski heroj, Mišo Pamučina danas je imao pune ruke posla.
Uhvatio je čak tri zmije jednu dužu od dva metra i skinuo nekoliko gnijezda stršljenova.
"Sve je to u prigradskim naseljima, ova velika zmija je bila ušla u jednu kuću", kaže Pamučina za ATV.
Dodaje da mu telefon neprestano zvoni i da je ove godine uhvatio oko 15 zmija a ostalih intervencija je imao bezbroj.
"Ja sam tu da sklanjam bombe i mine, ali me narod zove za sve i svašta, a ja ne mogu da ne pomognem", priča Mišo za ATV.
Dodaje da bi valjalo da u Hercegovini postoji ili da se obuči neka služba za ovakve situacije.
Mišu Pamučini je zbog svega ovoga više puta bio ugrožen život.
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