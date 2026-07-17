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Dara Bubamara otkazala nastupe u Budvi: Oglasila se na Instagramu

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 18:32

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пјевачица Дара Бубамара
Foto: Instagram/Dara Bubamara Official

Poznata pjevačica Dara Bubamara ljetne dane provodi radno.

Društvo joj pravi i njen novi, znatno mlađi momak, od kog se ne odvaja otkako su stupili u vezu.

Darine objave iz Crne Gore privukle su veliku pažnju na društvenim mrežama, a sada je iznenadila sve kada je otkrila da je otkazala sva gostovanja u jednom poznatom lokalu u Budvi.

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- Saopštenje: Dragi moji, zbog neprofesionalnosti menadžmenta kluba otkazujem sve njihove sljedeće nastupe u Crnoj Gori - poručila je Dara Bubamara i potom objavila spisak svih planiranih nastupa za dalji period, gdje se može vidjeti da nema pomenutog kluba.

Šta se tačno dogodilo, Dara Bubamara nije detaljnije otkrivala, već je riješila da razlog zadrži za sebe.

(Telegraf.rs)

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Dara Bubamara

Pjevačica

Budva

nastup

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