Vrijedne ruke domaće privrede: Premijer Minić se uvjerio u kvalitet naše proizvodnje

Premijer Republike Srpske Savo Minić u Foči je obišao i fabriku "Grafo Balkan". Uvjerio se kako vrijedne ruke proizvode kvalitetan domaći proizvod.

Zato je i iskoristio priliku da obnovi lovačku uniformu i poručio da je najbolja podrška našoj privredi da budemo njeni kupci.

Kvalitetni materijali i vrijedne ruke mogu donijeti samo vrhunski proizvod. Dijana Blagojević šnajderica u Grafo Balkanu pažljivo gleda šta je sašila.

"Trenutno šijem sportski prsluk, za GS Jahorina", kaže za ATV šnajderka Dijana Blagojević.

Zaposlenim u ovom pogonu, kojih je oko 60, danas je u pomoć došao i premijer Republike Srpske.

"Ja sam odrastao na selu, znam raditi niz poslova, ovo je lakši. Samo mi je gospođa Jadranka pokazala kako ide", rekao je premijer Minić.

Grafo Balkan je prije 23 godine osnovan u Banjaluci, a ovaj pogon u Foči pokrenut je prije tri godine.

"U Foči imamo 60 zaposlenih, bavimo se proizvodnjom sportske opreme, lovačke, moto opreme, i ski opreme", kaže direktor Nikola Petrović.

Šivači kažu, posao se mora voljeti, a kada vide da neko nosi njihovu opremu obraduju se.

"Lijepo je, spontano je, ima nas još dečki, ali ja sam ovdje sam", rekao nam je šivač Vladimir Ćosović.

"Ja sam završila tekstilnu školu. Ovaj posao radim 30 godina", kaže Boja Krunić.

Šivaonica se nalazi u krugu nekadašnje kasarne. Do nje vodi loš put.

"Lokalna zajednica, Grad i Vlada sigurno mogu da ulože u ovu poslovnu zonu, bivši kompleks kasarne Livade. I opredijeljeni smo da ulažemo, prije svega u puteve", rekao je Milan Vukadinović, načelnik Foče.

Posjetu Foči, premijer Republike Srpske je iskoristio da obnovi lovačku opremu. Kupio je odijelo za sebe i ministra unutrašnjih poslova Željka Budmira.