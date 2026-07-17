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Hoće li Bijeljina imati grijanje ove godine?

Autor:

Sanja Trifković
17.07.2026 20:25

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Хоће ли Бијељина имати гријање ове године?
Foto: ATV

Iako je sezona grijanja daleko, o energentima treba misliti na vrijeme. Barem je to praksa u normalnim zajednicama.

U Bijeljini je prošla sezona mogla biti nazvana svakako, samo ne sezona grijanja jer su radijatori više vremena bili hladni. Kako stvari stoje sada i ova je pod upitnikom.

Na temperaturama preko 35 stepeni, teško je misliti na hladnoću. Ipak neminovno je da nas za par mjeseci čeka i početak sezone grijanja, a sudeći prema prvim izgovorima za buduću neisporuku toplotne energije, sve su šanse da je već sada sve propalo.

Na Fejsbuku se nedavno oglasio Ljubiša Petrović. Tvrdi već sada da je problem u RiTE, da Toplani samo taj ugalj odgovara.

"Ako bijeljinska Toplana ne bude imala na raspolaganju ugalj iz RiTE Ugljevik, nećemo moći garantovati ni za ovu sezonu neometano i kvalitetno grijanje. Mi ćemo uputiti još jedan dopis ka RiTE Ugljevik sa pozivom da ipak održimo sastanak i pokušamo da zajednički pronađemo rješenje", napisao je Petrović.

Nisu planirane značajne količine uglja za komercijalnu prodaju i da prioritet ima obezbjeđivanje dovoljnih količina uglja za nesmetan rad Termoelektrane Ugljevik, stigao je odgovor iz RiTE.

Petrović umjesto konkretnih poteza u samom preduzeću nudi subvencije u iznosu od 50% od ukupne vrijednosti za sve građane koji budu prešli sa gradskog grijanja na grijanje putem toplotnih pumpi. Toplana će raspisati javnu nabavku za ugalj, ali ne može garantovati kontinuitet i kvalitet grijanja, kaže.

Kakvi su konkretno planovi o rekonstrukciji mreže Gradske toplane, da li su oni mogući, da li će biti izvedeno, da li će i kako će da dočekaju grejnu sezonu građani Semberije i Bijeljine odgovore nismo dobili ni danas. Sigurno je samo to da ukoliko se nešto ne riješi, da će depo Gradske toplane izgledati i kada počne grejna sezona upravo onako kako izgleda danas, a to je-bez uglja.

Gradska toplana tražila je i dobila povećanje cijene grijanja od 25 odsto i kredit od 2,6 miliona KM za normalno funkcionisanje. Gdje je novac od kreditnog zaduženja kao i nedavno isplaćeni novac od Gradske uprave, pitaju se u Skupštini?

"Mislim da ozbiljan domaćin bi već sada trebao da nabavi određene količine uglja, kako bi spremno dočekao zimsku sezonu, grejnu sezonu, međutim svjesni smo da se nastavlja jedna manipulacija od strane gradonačelnika gdje se ponovo hvata za RiTE Ugljevik iako vjerujemo da postoje alternativni dobavljači uglja. Ono što smo mogli takođe da vidimo jeste da je prošli mjesec Gradska uprava toplani prebacila 50.000 KM po zahtjevu. Mi ne znamo za šta je taj novac namijenjen kao i što ne znamo za šta je i na šta je utrošen novac od kredita koji je Skupština grada usvojila kako bi se rehabilitovalo to preduzeće", kaže Aleksandar Ostojić, šef Kluba odbornika SNSD-a u Skupštini grada Bijeljina.

U Bijeljini ima oko 900 korisnika toplane, a oko 90 ZEV-a koristi usluge Toplane, i za jednu sezonu je potrebno 5.000 tona uglja. Zanimljivo je da je još 2024.godine na spisku obećanja građanima Petrović najavio da se u toj godini očekuje detaljan tehnički pregled Toplane u cilju procjene njenog stanja i eventualnog prelaska na drugi izvor energenta. To se do danas desilo nije.

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Tagovi :

Bijeljina

grijanje

Ljubiša Petrović

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