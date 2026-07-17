Šta posebno privlači žene kod muškaraca?

Na mrežama u posljednje vrijeme kruži stav da su ženama posebno privlačni muškarci koji imaju određene osobine.

Šta muškarci mogu da urade kako bi bili privlačniji ženama? Na pitanje oko kojeg se mišljenja često razilaze svoj odgovor ponudila je autorka i stručnjakinja za veze Džejmi Dejt. U nedavnoj objavi na Instagramu izdvojila je tri osobine koje žene, prema njenom mišljenju, posebno cijene.

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"Tri stvari koje žene smatraju privlačnim nisu ono što većina muškaraca misli. Ako vam nedostaje makar jedna od njih, vjerovatno ćete stalno nailaziti na iste probleme u ljubavnom životu", poručila je Dejt, koju na Instagramu prati više od 169.000 ljudi.

Opušteno samopouzdanje

Prva osobina koju je izdvojila jeste samopouzdanje, ali bez arogancije.

"Govorim o onom tihom, opuštenom samopouzdanju. Ne morate da budete najglasniji u prostoriji, ali kada uđete, ljudi osjete vašu energiju", objasnila je.

"Znate ko ste i šta možete da ponudite."

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Smisao za humor

Druga osobina, očekivano, jeste dobar smisao za humor.

"Ne morate da budete stendap komičar, ali ako možete da nas nasmijete, to je veliki plus. Posebno ako umijete da se našalite na svoj račun", rekla je Dejt.

Ipak, upozorava da i tu treba imati mjeru.

"Pazite da ne ismijavate sami sebe. Bolje je našaliti se na račun neke situacije u kojoj ste se našli. To je razlika između zdrave samoironije i nečega zbog čega će drugima biti neprijatno", dodala je.

Ciljevi i strast

Treća osobina nema veze isključivo sa poslom, već sa životnim ciljevima i interesovanjima.

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"To pokazuje da ste ambiciozni i da ne živite bez pravca", smatra Dejt.

"Daje vam i više tema za razgovor, a upravo to žene cijene."

(SuperŽena)