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Turista u Crnoj Gori rezervisao mjesto na plaži tepihom: ''To se Aladin parkirao''

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ATV redakcija
17.07.2026 21:42

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Плажа
Foto: pexels/Hary Neves

Nesvakidašnja scena snimljena je na plaži u Pržnu kada je jedan turista pokušao da "rezerviše" svoj kutak na pesku ostavljanjem tepiha.

Tokom ljetne sezone u Crnoj Gori često se vodi rasprava oko ostavljanja peškira, prostirki i drugih stvari na plažama kako bi se unaprijed zauzelo mjesto. Dok neki kupači to vide kao uobičajen način da sebi obezbijede prostor, drugi smatraju da je takva praksa nepravedna prema ljudima koji dolaze na plažu u tom trenutku.

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Ovoga puta pažnju je privukao slučaj iz Pržna, gdje je jedan turista otišao korak dalje i umjesto uobičajenog peškira ili prostirke ostavio tepih na plaži, čime je, kako se navodi, pokušao da "sačuva" mjesto.

"Čitalac tvrdi: Tepihom 'rezervisano' mjesto na plaži u Pržnu. Jedan čitalac poslao nam je video-snimak iz Pržna, uz tvrdnju da je neko tepihom 'sačuvao' mjesto na plaži", navodi "Podgorički vremeplov" na Instagramu.

Ovaj neobičan potez izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama, a korisnici su se šalili na račun prizora, poredeći ga sa pričom o Aladinu.

"To se Aladin parkirao", našalio se jedan korisnik.

Komentatori su ponovo pokrenuli raspravu o tome kako bi trebalo riješiti problem ostavljanja stvari bez nadzora na plažama. Mnogi smatraju da bi nadležni trebalo da uklanjaju predmete kojima se zauzimaju mjesta kako bi svi posjetioci imali jednake uslove.

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"Sve rekvizite treba pokupiti i baciti u kantu za smeće", navela je jedna korisnica.

Pored kritika, bilo je i onih koji su situaciju posmatrali kroz humor, uz komentare da bi uz tepih nedostajao još samo namještaj kako bi "rezervacija" bila kompletna.

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Tagovi :

Crna Gora

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