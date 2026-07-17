Izuzetno važno: Civilna zaštita izdala uputstva za građane

Uprava civilne zaštite Zapadnohercegovačkog kantona objavila je važna uputstva građanima za sigurnije ponašanje tokom toplotnog talasa i perioda izrazito visokih temperatura.

Građanima se preporučuje redovno unošenje dovoljne količine tečnosti, prvenstveno negazirane vode ili niskokaloričnih napitaka bez kofeina, alkohola i šećera. Važno je piti tokom cijelog dana, a ne tek kada se pojavi osjećaj žeđi.

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Preporučuje se da jedete više manjih i laganijih obroka bogatih svježim povrćem i voćem te izbjegavati masnu i jako začinjenu hranu.

Kako rashladiti zatvoreni prostor?

Tijelo treba rashlađivati tuširanjem ili kupanjem u mlakoj vodi, a mogu pomoći i hladne obloge. Takođe se preporučuje izbjegavanje težih fizičkih napora.

Tokom noći prostorije se mogu rashladiti otvaranjem prozora ili podizanjem roletni, dok ih danju treba zatvoriti, posebno ako su okrenuti prema suncu. Preporučuje se i isključivanje nepotrebne rasvjete.

Ukoliko se koristi klima-uređaj, vrata i prozori trebaju biti zatvoreni, a temperaturu ne bi trebalo postaviti više od sedam stepeni Celzijusa niže od spoljašnje.

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Prema uputstvima, sobnu temperaturu tokom dana trebalo bi održavati ispod 32 stepena, a noću ispod 24 stepena.

Ako je nekome u blizini pozlilo, potrebno ga je premjestiti u hlad, rashladiti oblogama i osigurati strujanje vazduha te pozvati hitnu medicinsku pomoć.

Izbjegavati sunce između 10:00 i 17:00 sati

Građanima se savjetuje da izbjegavaju boravak na otvorenom između 10:00 i 17:00 sati.

Oni koji rade ili treniraju na otvorenom trebali bi praviti češće pauze u hladu i unositi više tečnosti, približno čašu i po svakih 30 minuta.

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Pri izlasku se preporučuje prozračna i svijetla odjeća, zaštita glave šeširom ili kapom te nošenje sunčanih naočara. Potrebno je kretati se u hladu i sa sobom ponijeti vodu.

Djeca i kućni ljubimci ne smiju se ostavljati sami na suncu, a posebno ne u vozilima.

Poseban oprez za hronične bolesnike i starije osobe

Osobe narušenog zdravlja koje koriste lijekove trebale bi se, pojave li se poteškoće tokom toplotnog talasa, obratiti porodičnom doktoru ili apotekaru.

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Toplotni talas može izazvati ozbiljne zdravstvene poteškoće poput sunčanice, grčeva, iscrpljenosti, crvenila kože i toplotnog udara.

Iz Uprave civilne zaštite pozvali su građane da obrate pažnju na osobe u svojoj blizini, posebno na starije, bolesne, djecu i druge ranjive grupe.