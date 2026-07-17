Prvi detalji tragičnog požara: Vatrogasci provalili vrata i zatekli tijela

Dvije osobe pronađene su mrtve u stanu koji je zahvatio požar na beogradskoj opštini Zvezdara.

Ekipe hitne pomoći mogle su samo da konstatuju smrt dvoje ljudi, piše "Telegraf".

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Kako smo saznali na licu mesta, komšije su osetile dim u zgradi koji je dolazio iz stana. Kucali su na vrata, ali im niko nije otvarao.

Pozvali su vatrogasce, koji su razvalili vrata i ušli.

U stanu su zatekli dva beživotna tijela.

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"U pitanju je nova zgrada. Bračni par koju je tu živeo doselio se skoro, pa se skoro nisu ni poznavali sa ostalima u zgradi", rekle su komšije za "Telegraf".

Na licu mjesta je i policija.

Tijela su poslata na institut za sudsku medicinu gdje će biti obavljena obdukcija.