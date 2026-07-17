Izbio veliki požar u stanu: Sumnja se da je unutra zarobljeno dvoje ljudi

Autor:ATV redakcija
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U stanu na Zvezdari došlo je do velikog požara.
Sumnja se da je unutra zarobljeno dvoje ljudi. Za sada se ne zna kako je došlo do požara.
Zdravlje
Izuzetno važno: Civilna zaštita izdala uputstva za građane
Na licu mjesta su vatrogasci koji se bore da ugase vatru.
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