MUP podnio krivičnu prijavu: Aleksandar Radić osumnjičen za odavanje službenih tajni

Ministarstvo unutrašnjih poslova /MUP/ Srbije podnijelo je, prema nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, krivičnu prijavu protiv lica čiji su inicijali A.R. /54/, zbog sumnje da je povezano sa neovlaštenim prikupljanjem i odavanjem tajnih podataka, kao i sa širenjem tvrdnji o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta na Trgu Slavija u Beogradu 15. marta prošle godine.

Tužilaštvo je predložilo Višem sudu u Beogradu da A.R, za kojeg beogradski mediji navode da je riječ o vojnom analitičaru Aleksandru Radiću, odredi pritvor, jer je 24. juna 2026. godine napustio Srbiju i nalazi se u inostranstvu, kao i zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela, a predloženo je i raspisivanje potjernice.

A.R. je osumnjičen da je počinio krivična djela pripremanje djela protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije i odavanje tajnih podataka.

Iz Tužilaštva je saopšteno da je, nakon pretresa i vještačenja mobilnog telefona i drugih elektronskih uređaja oduzetih od osumnjičenog, utvrđeno postojanje osnova sumnje da je pribavljao i neovlašteno koristio povjerljive informacije, kao i da je u javnosti iznosio tvrdnje za koje se sumnja da su bile usmjerene na ugrožavanje ustavnog uređenja i bezbjednosti Srbije.

Prema navodima Tužilaštva, postoje sumnje da je A.R, koristeći kontakte sa licima u državnim organima, pribavljao podatke sa različitim stepenima tajnosti, uključujući dokumente sa oznakama "strogo povjerljivo", "povjerljivo" i "interno".

Takođe se sumnja da je od marta 2025. godine u javnosti iznosio kao činjenice tvrdnje o navodnoj upotrebi zvučnog topa tokom protesta na Trgu Slavija u Beogradu, iako, kako se navodi, za te tvrdnje nije imao neposredna saznanja.

Tužilaštvo navodi da je A.R. putem više komunikacionih platformi razgovarao sa novinarima, javnim ličnostima i drugim licima o navodnoj upotrebi tog uređaja, nakon čega su njegove izjave objavljene u medijima.

U prijavi se navodi da je A.R. kasnije iznosio i tvrdnje o mogućoj upotrebi zvučnog topa "vorteks", uređaja koji emituje infrazvuk, iako su mu pojedini sagovornici ukazivali na tehničke nemogućnosti takvih tvrdnji.

A.R. je, kako se sumnja, u daljim javnim nastupima nastavio da zastupa stav da je tokom protesta korišteno nedozvoljeno sredstvo sa namjerom da građani budu povrijeđeni, iako, prema navodima tužilaštva, nije bio prisutan na mjestu događaja.

Viši sud u Beogradu odlučiće o prijedlogu za određivanje pritvora i raspisivanju potjernice za osumnjičenim.