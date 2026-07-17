SPS spremno ulazi u izborni proces: CIK ovjerio kandidatske liste

Centralna izborna komisija BiH ovjerila je kandidatske liste Socijalističke partije Srpske za učešće na predstojećim Opštim izborima.

Predsjednik Socijalističke partije Srpske Goran Selak istakao je da ovjera kandidatskih lista predstavlja važan korak u izbornom procesu i potvrdu da je SPS ispunio sve zakonom propisane uslove za učešće na izborima.

„Ponosni smo što na našim listama imamo ostvarene i odgovorne ljude koji su svojim radom stekli povjerenje u sredinama iz kojih dolaze. Među kandidatima su narodni poslanici, odbornici, privrednici, direktori, ekonomisti i drugi profesionalci koji predstavljaju snažan kadrovski potencijal Socijalističke partije Srpske. Zahvaljujem svima koji su učestvovali u pripremi kandidatskih lista i dali svoj doprinos ovom procesu“, rekao je Selak.

Nosioci lista Socijalističke partije Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske su:

- Izborna jedinica 1 – Duško Miletić iz Prijedora, potpredsjednik SPS-a, direktor „Toplane“ Prijedor i odbornik u Skupštini grada Prijedora;

- Izborna jedinica 2 – Vladimir Bogojev iz Gradiške, predsjednik Gradskog odbora SPS Gradiška, rukovodilac „Elektrokrajine“ Gradiška i odbornik u Skupštini grada Gradiška;

- Izborna jedinica 3 – Goran Selak, predsjednik SPS-a i ministar pravde u Vladi Republike Srpske;

- Izborna jedinica 4 – Igor Jeremić iz Broda, predsjednik Opštinskog odbora SPS Brod, direktor Srednjoškolskog centra „Nikola Tesla“ Brod i odbornik u Skupštini opštine Brod;

- Izborna jedinica 5 – Dragutin Škrebić iz Teslića, potpredsjednik SPS-a, privrednik i odbornik u Skupštini opštine Teslić;

- Izborna jedinica 6 – Čedomir Stojanović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, nosilac koalicione liste SPS – Pokret Jedinstvena Srpska;

- Izborna jedinica 7 – Siniša Mijatović iz Zvornika, aktuelni narodni poslanik;

- Izborna jedinica 8 – Stefan Kuljanin iz Istočne Ilidže, ekonomista;

- Izborna jedinica 9 – Maksim Skoko iz Gacka, potpredsjednik SPS-a, aktuelni narodni poslanik i direktor RiTE Gacko.

Nosioci lista za Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH su:

- Izborna jedinica 1 – Nebojša Raković iz Banjaluke, organizacioni sekretar SPS-a i delegat u Vijeću naroda Republike Srpske;

- Izborna jedinica 2 – Jelena Rodić iz Teslića, predsjednica Foruma žena SPS-a, predsjednica Udruženja porodica sa četvoro i više djece „4+“ Teslić i izvršni direktor Investiciono-razvojne banke Republike Srpske;

- Izborna jedinica 3 – Dejan Kašiković iz Trebinja, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.

Socijalistička partija Srpske na predstojećim Opštim izborima nastupa pod sloganom „Porodica. Pravda. Ponos.“

Iz Socijalističke partije Srpske saopšteno je da će sve aktivnosti do početka zvanične izborne kampanje biti provođene u skladu sa zakonom i propisima.