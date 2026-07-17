Autoputevi Srpske objavili grafiku i upozorili vozače

Nakon najava meteorologa da bi ostatak jula mogao da donese novi toplotni talas, Autoputevi Republike Srpske izdali su upozorenje vozačima uz niz preporuka.

Iz ovog javnog preduzeća naglašavaju da ekstremne temperature sa sobom donose i brojne rizike u svim oblastima života i rada, pa tako i u odvijanju saobraćaja.

Hronika Majka (40) tukla kćerku i prijetila da će je unakaziti: Užas u Zemunu

"Statistika kaže da ljetni mjeseci spadaju u najrizičniji period godine za vožnju, jer je to doba godišnjih odmora, pojačane frekvencije saobraćaja na svim putnim pravcima i graničnim prelazima, što neminovno utiče i na koncentraciju samih vozača. Kada se tome dodaju i nešto veće brzine kretanja, jasno je zbog čega upravo u ljetnim mjesecima dolazi i do povećanog broja saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama po lica", naglašavaju iz Autoputeva Srpske.

Jedan od osnovnih savjeta je da u periodu velikih vrućina, građani pažljivo planiraju svoje putovanje i da na put ne kreću u najtoplijem dijelu dana, već da biraju ranojutarnje časove, kada su temperature vazduha ipak malo prijatnije, a oni odmorni i naspavani.

Savjeti za vozače tokom toplotnog talasa

"Preporuka stručnjaka jeste da se izbjegava vožnja tokom noći, jer organizam nije navikao da u tom periodu bude u stanju budnosti, tako da bi to moglo izazvati svojevrsni šok", ističu u Autoputevima i nastavljaju:

"Prije samog polaska na put, važno je provjeriti ispravnost vozila, posebno sistema za hlađenje. Osim toga, od velikog je značaja da se, prije putovanja, vozilo pravilno zaštiti od sunčeve svjetlosti, korištenjem zaštitne navlake ili reflektujućih štitnika za vjetrobranska stakla, te parkiranjem u hladovini. Prije samog polaska na put, neophodno je na nekoliko minuta otvoriti sva vrata i prozore, kako bi se iz kabine 'izbacio' vrući vazduh, a tek nakon toga uključiti klima uređaj, koji treba podesiti tako da hladan vazduh ne duva direktno u tijelo. Vozačima se preporučuje da temperatura vazduha u kabini automobila bude između 22 i 25 stepeni, jer manje opterećuje organizam i pruža ugodan osjećaj u vožnji".

Republika Srpska Minić: Ugostiteljski objekti NP 'Sutjeska' dati u zakup, a ne koncesiju

Osim toga, naglašavaju u ovom preduzeću, preporuka stručnjaka su i češće pauze tokom vožnje, dovoljan unos tečnosti i izbjegavanje direktnog izlaganja suncu, jer se na taj način smanjuje opterećenje organizma i povećava koncentracija, što je od krucijalnog značaja za bezbjednost svih učesnika u saobraćaju.

"JP Autoputevi Republike Srpske svima koji putuju mrežom auto-puteva u Srpskoj želi srećan put i ugodnu vožnju, uz preporuku da poštuju saobraćajnu signalizaciju i da se pridržavaju savjeta stručnjaka, kako bi i ovo ljeto pretvorili u nezaboravnu avanturu, punu najljepših uspomena sa putovanja", zaključuje se u saopštenju.