Nezaposlenima u dijelu BiH odobreno po 950 KM na 12 mjeseci

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj u petak, 17. jula, usvojila više odluka i zaključaka kojima su odobrena sredstva u iznosu od blizu 4 miliona KM za podršku zapošljavanju mladih, razvoju poljoprivrede, zaštiti boračke populacije, socijalnim programima te drugim projektima od značaja za građane kantona.

Premijer Zeničko-dobojskog kantona Nezir Pivić istakao je da među najznačajnijim odlukama izdvaja finansiranje Programa sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS i SSS u 2026. godini, za koji je izdvojeno 800.000 KM.

"To su osobe koje su prijavljene na evidenciji Javne ustanove Služba za zapošljavanje ZDK, sufinansiranih u iznosu od 950 KM u narednih 12 mjeseci sa VSS-om te šest mjeseci sa SSS-om. Programom je predviđeno sufinansiranje troškova doprinosa, a u slučaju da je iznos sufinansiranja veći od troškova doprinosa, ostatak iznosa sufinansiranja koristiće se za isplatu dijela neto plate", objasnio je Antonio Šimunović, resorni ministar rada i socijalne politike.

BiH Sa tržišta povučena lutka zbog hemijskog rizika

Značajna sredstva odobrena su i na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Ministar Jasmin Čajić naglasio je da je usvojena odluka o dodjeli 2.387.473,00 KM za podršku registrovanim farmama goveda.

"Radi se o podršci proizvođačima mlijeka u iznosu od 650 KM po muznom grlu za farme u sistemu otkupa mlijeka, odnosno 150 KM po grlu za farme izvan sistema otkupa i prerade mlijeka. Posebno želim istaći da je uputstvom predviđen dodatni podsticaj od 10 odsto za korisnike mlađe od 35 godina, a pravo na ovaj dodatak ostvarilo je ukupno 45 proizvođača", kazao je ministar Čajić.

Na prijedlog ovog ministarstva odobreno je i 14.960 KM za sprovođenje mjera preventivne vakcinacije goveda protiv crnog prišta te 35.897 KM za podršku nerealizovanim zahtjevima iz prethodnog perioda i pomoć u posebnim okolnostima.

Fudbal Ovo se moralo suditi: Analitičar tvrdi da je Engleska pokradena

U okviru Ministarstva za boračka pitanja odobreno je 39.849 KM za zdravstveno osiguranje pripadnika boračke populacije za period april–juni 2026. godine, dok su ratnim vojnim invalidima iz Olova i Zenice odobrena sredstva za nabavku ortopedskih pomagala u ukupnom iznosu od 32.862 KM.