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Nevjerovatna ponuda iz Grčke: Vila na obali Egejskog mora jeftinija od stana u Beogradu?

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ATV redakcija
17.07.2026 15:56

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Грчка, острво Сирос
Foto: Pexels

Jedna ponuda iz Grčke izazvala je posljednjih dana veliku pažnju na društvenim mrežema. Na grčkom ostrvu Kitnos prodaje se vila sa izlazom na more za cijenu koja u pojedinim dijelovima Beorada jedva može da obezbijedi stan.

Riječ je o kamenoj kući površine 107 kvadratnih metara, raspoređenoj na dva nivoa, koja se nalazi na placu od oko 4.300 kvadratnih metara. Posebnost ove nekretnine nije samo pogled, već činjenica da je more okružuje sa tri strane, dok vlasnici imaju i privatan prilaz obali.

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Cijena? 450.000 evra.

Objava je izazvala veliku pažnju upravo zbog poređenja sa tržištem nekretnina u Beogradu, gdje za sličan iznos, posebno na atraktivnim lokacijama, često nije moguće kupiti mnogo više od većeg stana ili luksuznije garsonjere.

Na sat i po od Atine

Nekretnina se nalazi na ostrvu Kitnos, jednom od Kiklada, do kojeg se brzom trajektnom linijom iz luke Lavrio stiže za oko sat i dvadeset minuta. Lavrio se nalazi nedaleko od međunarodnog aerodroma u Atini, pa je ostrvo relativno lako dostupno i stranim kupcima.

Autor objave, koji se bavi tržištem luksuznih nekretnina, naveo je da je ovakve kuće sa neposrednim izlazom na more danas veoma teško pronaći, posebno na Mediteranu, zbog čega smatra da je ova ponuda rijetkost.

Privatna obala - ali nije za svakoga

Prema dostupnim informacijama iz oglasa, kuća ima direktan privatni pristup moru, što je jedna od njenih najvećih vrijednosti. Na ovakvim lokacijama prilaz vodi kamenim stepeništem do obale, što je karakteristično za brojne mediteranske vile izgrađene na stjenovitim rtovima.

Ipak, ovakav tip nekretnine nosi i određene izazove.

Za razliku od kuća u živim turističkim mjestima, ova vila pruža gotovo potpunu privatnost i izolaciju. To znači mir, pogled i ekskluzivnost, ali i veću udaljenost od prodavnica, restorana i svakodnevnih sadržaja na koje su mnogi navikli tokom ljetovanja.

Zašto ovakve nekretnine privlače kupce?

Luksuzne vile sa privatnim izlazom na more posljednjih godina postaju sve traženije među kupcima koji traže mir, ekskluzivnost i dugoročnu investiciju. Upravo zato su ovakve ponude rijetke, naročito na Mediteranu, gdje je nova gradnja uz samu obalu strogo ograničena.

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Zbog toga je ova nekretnina izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama - ne samo zbog atraktivne lokacije, već i zbog pitanja koje se nameće i mnogim kupcima iz regiona.

Da li danas za isti novac ima više smisla kupiti stan u velikom gradu ili kuću sa pogledom na Egejsko more?

(Telegraf Biznis)

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