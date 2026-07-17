Opasnost može biti velika: Nova prognoza bi mogla razočarati one koji idu na odmor

Autor:ATV redakcija
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Poznati meteorolog čije prognoze prati cijeli region Marko Čubrilo najavio je promjenu vremenskih prilika.
Prema njegovim prognozama, tokom vikenda će prema našim krajevima stizati sve nestabilniji vazduh sa zapada, dok će ispred njega pristizati toplija, suptropska vazdušna masa.
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Čubrilo navodi da će danas, u petak 17. jula, biti veoma toplo i pretežno sunčano, ali da se već tokom noći prema suboti, 18. jula, posebno na sjeveru regiona, mogu očekivati prve predfrontalne nestabilnosti.
U subotu će u prvom dijelu dana biti sparno uz povremene pljuskove, dok se od poslijepodnevnih sati očekuje razvoj jače zone nestabilnosti.
Prema njegovim riječima, ta zona bi se uz jugozapadno strujanje mogla premještati preko većeg dijela Bosne i Hercegovine, donoseći obilnije grmljavinske pljuskove, mogućnost pojave grada, olujnog vjetra i veću količinu kiše u kratkom periodu.
"Ukoliko dođe do superćelijskih razvoja, opasnost od jakih nepogoda može biti velika", naveo je Čubrilo, dodajući da će se precizniji intenzitet nevremena znati nakon dodatne analize vremenskih modela.
U nedjelju, 19. jula, se očekuje privremeno smirivanje atmosfere, ali bi krajem dana i naveče na sjeverozapadu regiona ponovo mogla stići nova zona nestabilnosti.
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Temperature bi se u nedjelju trebale kretati između 24 i 30 stepeni Celzijusa.
Čubrilo prognozira da će naredna sedmica donijeti prekid pravog ljetnog vremena. Očekuje se dolazak svježijeg i nestabilnijeg vazduha, uz češće pljuskove i povremeno pojačan sjeverozapadni vjetar. Posebno svježe noći moguće su od sredine sedmice, dok bi u petak temperature mogle pasti na neuobičajenih 17 do 24 stepena.
Postepeni povratak ljetnih temperatura očekuje se nakon 27. jula, kada bi prema regionu moglo ojačati područje visokog pritiska, ali meteorolog napominje da se za sada ne nazire jači toplotni talas.
Kada je riječ o Jadranu i grčkom primorju, Čubrilo navodi da će se osvježenje osjetiti i na tim područjima, ali slabije nego na kopnu. Dodaje da bi, ukoliko se razvije sekundarni ciklon nad jugom Jadrana ili Jonskim morem, krajem naredne sedmice moglo doći do konkretnijeg pogoršanja vremena i u tim krajevima.
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Meteorolog je naglasio da su prognoze rezultat njegove analize i tumačenja numeričkih modela, dok se za zvanične informacije građani trebaju pratiti prognoze nadležnih meteoroloških službi.
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