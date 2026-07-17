Uvedena dva nova prava za građane Republike Srpske

"Prvo pravo se odnosi na osobe, odnosno porodice u okviru kojih se ostvaruje status roditelja njegovatelja, a to pravo podrazumijeva da nakon 30 navršenih godina korisnika, odnosno osobe sa poteškoćama u razvoju, roditelji imaju pravo da nastave da primaju određeni iznose sredstava koji je identičan kao onaj iznos koji primaju o Zakonu o dječjoj zaštiti, a govori se o roditelju njegovatelju", istakao je Šeranić.

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Drugo pravo, dodaje on, je vezano za sva lica koja imaju rješenja o ličnoj invalidnini i dodatak na ličnu invalidninu, koji podrazumijeva da će se po službenoj dužnosti u okviru Centara za socijalni rad donositi rješenja tih lica kako bi mogli da ostvare to pravo.

"Pravo je vezano za procenat invaliditeta, što znači da ako imate rješenje za svoj invaliditet od 100 odsto, vi dobijate najveći iznos koji iznosi 250 maraka u okviru lične invalidnine, a u okviru dodatka 550 maraka, kako bi cijeli ukupni iznos iznosio 800 konvertibilnih maraka", rekao je on za RTRS.

Ministar navodi da se zavisno od procesa invaliditeta smanjuje iznos ukoliko je invaliditet utvrđen 90, 80 ili 70 odsto.

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"Važno je napomenuti da kada su u pitanju lica koja su gluvonijema, kako se utvrđuje njihov invaliditet i kako se raspoređuje iznos. Za lica koja su gluvonijema, stepen invaliditeta se utvrđuje po testu. Oni koji imaju određen stepen gluvoće od 90 do 94 odsto, njima se utvrđuje lični invaliditet u procentu od 70 odsto. Ako je test preko 95 odsto, kada govorimo o gluvoći, onda im se invaliditet utvrđuje od 80 odsto. Tako da su ta lica 70 ili 80 odsto i oni u skladu sa tim svojim procentom invaliditeta primaju sredstva koja su definisana Zakonom o socijalnoj zaštiti", istakao je Šeranić.

Naveo je da je prijedlog ovog Zakona usaglašen sa udruženjima koja obuhvataju lica sa invaliditetom.

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"Mi smo kroz izrade prijedloga samog zakona došli do toga da smo sa njima usaglasili na neki način ova rješenja koja su oni ponudili i na bazi tih ponuda i tog dogovora ovo je na kraju i definisano. Za Republiku Srpsku, što je možda manje važno, ali nije da nije nebitno, iznosi u toku pola godine 19,5 miliona konvertibilnih maraka koje je potrebno dodatno izdvojiti iz budžeta. Morali smo u okviru rebalansa budžeta da i te stvari projektujemo i planiramo kako bismo mogli da ostvarimo primjenu same lične invalidnine i kako bi mogli građani da primaju na kraj krajeva taj iznos", rekao je ministar.