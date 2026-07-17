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Stižu pljuskovi i nevrijeme: Temperature do 39 stepeni, moguć i grad

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ATV redakcija
17.07.2026 14:47

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Стижу пљускови и невријеме: Температуре до 39 степени, могућ и град
Foto: Envato/bilanol/lukjonis

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će preovladavati sunčano uz umjeren porast oblačnosti i lokalne pljuskove praćene grmljavinom.

Ujutru i prije podne pretežno sunčano i vrlo toplo, pogotovo na jugu i istoku. Od sredine dana na zapadu će doći do naoblačenja uz povremenu kišu i pljuskove sa grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Poslije podne i do večeri pljuskovi će se širiti dalje ka istoku i sjeveru. Očekuju se i lokalne nepogode uz jače padavine, jak do olujni vjetar, a moguća je ponegdje i pojava grada. Na jugu ostaje sunčano.

Vjetar slab do umjeren na sjeveru sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni.

Jutarnja temperatura vazduha od 18 do 24, na jugu do 27, a dnevna od 28 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusovih, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladavalo sunčano, uz malu do umjerenu oblačnost. U sjevernim i centralnim područjima mogući su lokalni pljuskovi.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Mrakovica i Sokolac 27, Čemerno i Ivan sedlo 28, Višegrad i Kalinovik 29, Drinić, Kneževo, Srbac i Foča 30, Gacko, Rudo, Srebrenica i Sarajevo 31, Zvornik, Mrkonjić Grad, Prijedor, Bihać, Livno i Sanski Most 32, Novi Grad, Ribnik, Šipovo, Bugojno, Drvar, Neum i Tuzla 33, Banjaluka, Bileća, Doboj i Zenica 34, Trebinje i Gradačac 35, Bijeljina i Jajce 36, te Mostar 38 stepeni Celzijusovih.

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