Minić: Ugostiteljski objekti NP 'Sutjeska' dati u zakup, a ne koncesiju

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da su ugostiteljski objekti Nacionalnog parka "Sutjeska" dati firmi iz Teslića pod zakup, a ne koncesiju i da će komisija tačno odrediti koji će objekti biti renovirani, i da to mora biti završeno na vrijeme.

Minić je pojasnio da je u pitanju ugovor o zakupu, da nije ugovor o koncesiji, te da će komisija tačno odrediti koji će objekti biti renovirani, koja putna infrastruktura, naglasivši da se to odnosi samo na ugostiteljstvo, a da šumarstvo, lovstvo i sve ostalo ostaje Parku.

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Kada je riječ o tome da li će sve to biti urađeno na vrijeme, Minić je naveo da postoji bankarska garancija i da se uopšte neće razmišljati da li će ili neće.

"To mora biti završeno u rokovima, na vrijeme i na način kako je to dogovoreno. Bankarska garancija za dobro izvršenje posla je uslov i od kako sam došao za premijera za sve poslove to tražim", rekao je Minić novinarima na Tjentištu.

Istakao je da dionicom puta preko Tjentišta tokom ljetne sezone prođe mnogo ljudi i da je važno da tu postoje kapaciteti.

"U ovoj varijanti sigurno ćemo imati bolje turističke kapacitete. Vidjeli ste dok nije bilo toga u kakvom je stanju bilo, tako da sam ubijeđen da je ovo pun pogodak", istakao je Minić.

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Ugovorom o davanju u zakup ugostiteljskih objekata Nacionalnog parka "Sutjeska" firmi "Agens" iz Teslića na 50 godina predviđena su ulaganja od 70 miliona, kojima će Tjentište postati jedna od najatraktivnijih destinacija ljetnog planinskog turizma na Balkanu, prenosi "Srna".

Pod zakup se daju hoteli "Mladost" i "Sutjeska", paviljoni, planinske kućice, restorani, sportsko-rekreacioni centar i ostali ugostiteljsko-turistički sadržaji.