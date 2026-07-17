Minić: Veliki investicioni ciklus u Srpskoj daje vidljive rezultate

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Foči da veliki investicioni ciklus u koji je ušla Republika Srpska počinje da daje rezultate, te da je to vidljivo kroz rast BDP-a, javnih prihoda, broja zaposlenih.

"U jednom složenom trenutku u svijetu, kada velike kompanije otpuštaju radnike, Republika Srpska ima 1.300 zaposlenih više. Rast javnih prihoda dokaz je povećane potrošnje i povećane cirkulacije novca", rekao je Minić novinarima.

Minić je podsjetio da je Republika Srpska napravila niz mjera koje su, uz ukidanje sankcija i priče da su Srbi "loši momci", predstavljanje realne slike srpskog naroda, te veze sa Ruskom Federacijom, SAD, Izraelom i drugim, počele da unapređuju ekonomske pokazatelje u Srpskoj.

"Doprinose smo smanjili sa 33 na 31 odsto, porez na dohodak sa deset na osam odsto, porez na dobit ostao je 10 odsto, a neoporezivi dio plate povećan je sa 800 na 1.000 KM", istakao je Minić.

To je, dodao je Minić, indirektno 500 miliona KM godišnje podrške.

"Vlada je produžila odluku, koja je trebalo da se stavi van snage, o učešću 10 feniga po litru goriva. To nije malo, to je mjesečno više od tri miliona KM, ali zbog ponovne eskalacije sukoba na Bliskom istoku u posljednjih pet dana, ne želimo da naši građani osjete posljedice u onoj mjeri u kojoj bi osjetili da nije odluke Vlade", rekao je Minić.

On je podsjetio na jučerašnje odluke Vlade kad je u pitanju roba široke potrošnje i osnovne životne namirnice.

"Izašli smo u susret i poslodavcima koji imaju samo jednu trgovinu u Republici Srpskoj i pomogli im da opstanu. Mnogo je toga urađeno i zadovoljan sam što imamo ekzaktne pokazatelje da ono što smo pričali dolazi na vidjelo", rekao je Minić, prenosi Srna