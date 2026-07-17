Tužilaštvo predložilo mjeru pritvora zbog počinjenog krivičnog djela teška krađa

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka nakon ispitivanja osumnjičenog lica Dž.A. rođen 1991. godine iz Bara, Crna Gora, uputio je danas Osnovnom sudu u Gradišci, prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo Teška krađa iz člana 226. stav 1. KZ RS.

U Ulici Avde Ćuka, u Gradišci, dana 16.07.2026.godine, oko 02.55. časova, u namjeri da protivpravno prisvoji tuđu pokretnu stvar osumnjičeni je upotrebom fizičke snage razbio bočno staklo na putničkom vozilu marke „Hyndai“ vlasništvo D.Š. iz Gradiške, i tom prilikom iz automobila otuđio i prisvojio torbu u kojoj se nalazio novac i lični dokumenti.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenog, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka a. i v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Gradišci, saopšteno je iz OJT Banjaluka.