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Strpale zlatne lančiće u torbe i pobjegle iz zlatare: Uhapšene dvije žene u Crnoj Gori

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ATV redakcija
17.07.2026 15:33

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Стилска отворена кутијица која приказује луксузну колекцију сатова, прстења и ланаца.
Foto: Ron Lach/Pexels

U Crnoj Gori su uhapšene dvije državljanke Sjeverne Makedonije koje su osumnjičene za krađu zlata iz jedne zlatare u Igalu.

Kako je saopštila Uprava policije, Ž. C. T. (55) i A. R. (33) iz Skoplja ušle su 15. jula oko 13.30 časova u zlataru u Igalu, predstavljajući se kao mušterije zainteresovane za kupovinu zlatnog nakita.

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Kako prenose Vijesti, sumnja se da su od zaposlene tražile da im pokaže određene komade nakita, a nakon što ih je izložila na pultu, iskoristile su njenu nepažnju i neprimjetno uzele četiri zlatna lančića, koje su sakrile u svoje torbe. Nakon toga napustile su zlataru.

Policijski službenici odmah su reagovali po prijavi događaja i preduzeli operativne i druge mjere, koje su istog dana veoma brzo dovele do identifikacije osumnjičenih Ž. C. T. i A. R, za kojima je potom raspisana potraga“, navodi se u saopštenju.

Osumnjičene su juče pronađene u stanu koji su iznajmljivale u Herceg Novom, nakon čega su privedene u policijske prostorije radi kriminalističke obrade.

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U koordinaciji sa državnim tužiocem Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom određeno im je zadržavanje i potom su uhapšene.

"Ž. C. T. i A. R. su, uz krivičnu prijavu, privedene nadležnom tužiocu zbog sumnje da su izvršile krivično djelo krađa. Ukradeni zlatni nakit je pronađen i vraćen vlasnici zlatare", saopštila je policija.

(Telegraf.rs)

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Krađa

Policija

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