Za tri marke sva tri obroka: Sve pogodnosti SC u Banjaluci

Za mnoge studente u Banjaluci najveća finansijska razlika ne pravi se na fakultetu, već na adresi stanovanja.

Dok oni koji uspiju dobiti mjesto u Studentskom centru (SC) “Nikola Tesla” mogu značajno smanjiti mjesečne troškove, studenti koji žive u privatnom smještaju često najveći dio budžeta izdvajaju upravo za kiriju i račune.

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Zbog toga mjesto u domu za mnoge nije samo pitanje smještaja, već jedna od najvažnijih finansijskih olakšica tokom studiranja.

Studenti koji žive u domu imaju jednu veliku prednost – ne moraju izdvajati nekoliko stotina maraka mjesečno za privatni stan.

Luka, student Univerziteta u Banjaluci koji boravi u Studentskom centru “Nikola Tesla”, kaže da mu život u domu omogućava da značajno smanji svakodnevne troškove.

“Tokom ljeta se plaća recepcija, u zavisnosti od sobe, od 60 do 110 maraka. Zavisi od toga da li je soba u prvom paviljonu, da li je apartman, da li je soba u trećem ili četvrtom paviljonu”, objašnjava Luka za "BL portal".

Najveća razlika, međutim, vidi se kada se uporedi dom sa privatnim smještajem.

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Student koji iznajmljuje stan već na početku mjeseca mora računati na kiriju, režije i troškove koji često premašuju iznos nekoliko stipendija.

Privatni smještaj najveći teret za studente

Milica, studentkinja treće godine, kaže da se situacija na tržištu stanova za samo nekoliko godina značajno promijenila.

“Kad sam upisivala fakultet prije tri godine, garsonjeru na Starčevici smo plaćali 300 KM. Danas je ta ista garsonjera 500 KM, a režije zimi izađu još preko 150 KM. Ja iznajmljujem stan, a imam cimerku, i kada podijelimo sve troškove, mene izađe oko 200 maraka plus račun za struju koji varira na mjesečnom nivou”, kaže Milica za BL portal.

Dragan Milanović, suvlasnik agencije za nekretnine “REMAKS”, kaže da se cijene zakupa razlikuju u zavisnosti od lokacije i kvaliteta stana, ali da studenti uglavnom traže najpovoljnije opcije.

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“Cijene zavise od nekoliko faktora pa se kreću u rangu od 400 do 800 KM. Zavisi od starosti zgrade, opremljenosti stana, lokacije, dužine najma… ukoliko se uz stan iznajmljuje i garaža ide od 100 do 150 KM više”, objašnjava Milanović.

Za studente koji dijele stan, trošak jeste manji, ali i dalje predstavlja značajan izdatak za porodice koje finansiraju školovanje.

Menza dodatna olakšica

Pored smještaja, važan dio studentske računice je i ishrana.

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Za one koji koriste studentsku menzu, troškovi su znatno niži nego kod svakodnevne kupovine hrane.

Luka kaže da cijene obroka u menzi predstavljaju veliku pomoć studentima.

“Doručak je 60 feninga, ručak je 1.40 maraka, a večera košta jednu marku. Tako da u toku dana obroci izađu tri marke, a sedmično 15 maraka, ko ide kući za vikend”, objašnjava Luka.