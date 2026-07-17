Osvanuli plakati kao “potjernica”: Stanivukovića traže građani

Na više lokacija u Banjaluci su osvanuli plakati s fotografijom gradonačelnika Draška Stanivukovića, oblikovani kao “potjernica”, uz poruku da ga “traže građani zbog haosa u kojem se grad nalazi”.

Na plakatima je istaknuto ime gradonačelnika, dok se ispod navodi nekoliko zamjerki na račun gradske administracije, među kojima su nestašice vode u dijelovima grada, loše stanje puteva, problem otpada, zapostavljena sela i prigradska naselja, “lažna obećanja i prazne priče” te “betonizacija zelenila”.

Na dnu plakata nalazi se logo Alternative, koja se potpisuje kao autor ove kampanje.

Sudeći prema fotografijama, plakati su postavljeni na više javnih površina u Banjoj Luci, uključujući stubove i druge frekventne lokacije, što upućuje na organizovanu akciju.

Za sada nema zvanične reakcije gradonačelnika Draška Stanivukovića niti Gradske uprave Banja Luka povodom ove kampanje.

Inače Stanivuković će danas obići radove na nastavku rekonstrukcije Ulice kralja Aleksandra I Karađorđevića.

(Buka)