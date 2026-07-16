Šišmiš ponovo digao na noge banjalučke vatrogasce

Drugi put u desetak dana banjalučki vatrogasci su morali da intervenišu zbog šišmiša koji je jednoj porodici u ovom gradu zadao glavobolje.

Naime, u srijedu naveče, oko 21:55 sati, vatrogasci su sproveli akciju izbacivanja šišmiša iz stana u Ulici Knjaza Miloša.

Republika Srpska Minić: Jačanje zdravstvenog sistema i poruka da se želi znanje i stručnost

Podsjećamo, ovo je drugi put u desetak dana da su njihove ekipe morale da intervenišu zbog slijepog miša.

Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka sedmog jula malo manje od sat vremena prije ponoći su uklanjali slijepog miša iz stana, ali tada na Bulevaru Stepe Stepanovića. Detaljnije o tome pročitajte na OVOM LINKU.

Više intervencija

Osim ove neobične intervencije vatrogasci u Banjaluci su juče imali i nekoliko drugih.

Tako su odmah ujutru, oko 7:40 sati, gasili požar na automobilu u istoj ulici gdje će kasnije izbacivati šišmiša iz stana (Knjaza Miloša).

Hronika Poslagali ih u gepek: Hapšenje u BIH zbog krijumčarenja migranata

Oko 11:15 u Ulici Cara Lazara gorjela je trafo stanica, dok je na Čokorskim poljima nešto poslije 22 sata gorio kontejner koji je uspješno ugašen.