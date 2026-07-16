Šišmiš ponovo digao na noge banjalučke vatrogasce

Autor:Stevan Lulić
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Drugi put u desetak dana banjalučki vatrogasci su morali da intervenišu zbog šišmiša koji je jednoj porodici u ovom gradu zadao glavobolje.
Naime, u srijedu naveče, oko 21:55 sati, vatrogasci su sproveli akciju izbacivanja šišmiša iz stana u Ulici Knjaza Miloša.
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Podsjećamo, ovo je drugi put u desetak dana da su njihove ekipe morale da intervenišu zbog slijepog miša.
Pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka sedmog jula malo manje od sat vremena prije ponoći su uklanjali slijepog miša iz stana, ali tada na Bulevaru Stepe Stepanovića. Detaljnije o tome pročitajte na OVOM LINKU.
Osim ove neobične intervencije vatrogasci u Banjaluci su juče imali i nekoliko drugih.
Tako su odmah ujutru, oko 7:40 sati, gasili požar na automobilu u istoj ulici gdje će kasnije izbacivati šišmiša iz stana (Knjaza Miloša).
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Oko 11:15 u Ulici Cara Lazara gorjela je trafo stanica, dok je na Čokorskim poljima nešto poslije 22 sata gorio kontejner koji je uspješno ugašen.
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