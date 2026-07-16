"Samo krpe rupe": Mještani Vrbanje traže hitnu obnovu ulice koja je postala glavna saobraćajnica

Ulica Vladislava Skarića u banjalučkom naselju Vrbanja, decenijama nije potpuno rekonstruisana, a otvaranjem novog mosta u Česmi postala je i preopterećena saobraćajem, te stanovnici ove, oko tri kilometra duge ulice, traže njenu hitnu rekonstrukciju kao i rješavanje drugih dugogodišnjih problema, kažu sagovornici Srne.

Predsjednik Mjesne zajednice Vrbanja Dušan Janjić kaže da je ova ulica u katastrofalnom stanju i da je neophodna kompletna rekonstrukcija, te navodi da je novi most značajno opteretio već tijesnu i neadekvatnu ulicu.

"Tu ulicu samo `krpe`. Na njoj je milion zakrpa. Pojedini dijelovi su i suženi. Trebalo bi je komplet presvući i proširiti tamo gdje je to potrebno i moguće", istakao je Janjić Srni.

On je dodao da je Mjesna zajednica u vezi s tim Gradskoj upravi Banjaluka slala zahtjeve, ali da pozitivan odgovor do sada nisu dobili.

"Ako i dobijemo odgovor to je – ako bude sredstava radićemo. Godinama nije urađeno, samo se krpe rupe i nastaju sve veći problemi, a ta ulica je vrlo bitna i u njoj živi najmanje 600 ljudi", rekao je Janjić.

On je ukazao i na neophodnost izgradnje kanalizacione mreže kroz tu ulicu, navodeći da je i to goreći problem građana.

"Građani se žale. Snalaze se kako znaju, ali postoji i nova gradnja i nove pristupne ulice toj ulici. Bilo bi potrebno to riješiti. Veliki su problemi u ulici Vladislava Skarića", zaključio je Janjić.

Vrbanja infrastruktura

Predsjednik Skupštine grada Banjaluka Ljubo Ninković rekao je da je sadašnji prioritet, u skladu sa željama mještana ulice, izgradnja kanalizacije.

"Kao odbornik u prethodnom mandatu pokušao sam da utičem na to. Kao predsjednik Skupštine tražio sam od gradonačelnika /Draška Stanivukovića/ da ispoštuje to i da polovina te ulice dobije kanalizaciju", rekao je Ninković za Srnu.

On je istakao da je kolovoz u katastrofalnom stanju dugi niz godina, ali da bi ti radovi trebali uslijediti nakon izgradnje kanalizacije.

Ninković je potvrdio da je ta ulica nakon otvaranja novog mosta u Česmi postala izrazito frekventna, jer povezuje druge lokalne zajednice, kao što su Kotor Varoš i Čelinac, sa Banjalukom.

"Svi ljudi sada prolaze tom ulicom, koja je uska i možda i nebezbjedna za saobraćaj. Prolaze autobusi, kamioni, službena vozila, koji nisu ovdje saobraćali do izgradnje mosta", naveo je Ninković.

Vrbanja infrastruktura

Prema njegovim riječima, saobraćajnicu je neophodno rekonstruisati, proširiti, te izgraditi trotoar kako bi svi učesnici u saobraćaju bili bezbjedni.

"Prije tridesetak dana u toj ulici bio je gradonačelnik. Upozoravali smo ga da nije prioritet asfalt. Raskopali su dio puta sa željom da počnu dio rekonstrukcije ali građani su rekli da žele prvo da se završi kanalizacija kako se ulica ne bi bila prekopavana tri puta", naveo je Ninković.

O planovima za rješavanje problema mještana Ulice Vladislava Skarića Srna je pitala Gradsku upravu Banjaluka, čiji odgovor u trenutku objavljivanja ove vijesti nije dobila.