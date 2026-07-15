Banjalučani poručili Stanivukoviću: "Dosta smo vas čekali"

Autor:ATV redakcija
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Umorni od, kako kažu, višegodišnjih praznih obećanja gradske administracije, stanovnici ulice Vase Vidovića u banjalučkom naselju Rosulje odlučili su da stvari uzmu u svoje ruke – sakupili su novac i započeli sanaciju uništenog kraka ulice, čije asfaltiranje su godinama uzalud tražili.
Kako za BL portal kaže Dragana Rosić, članica Savjeta mjesne zajednice Rosulje, stanovnici ovog dijela grada iscrpili su sve zvanične načine komunikacije sa nadležnima.
„Svake godine, otkako sam u Savjetu mjesne zajednice, a to je već četiri, ali i godinama unazad, građani su slali dopise i apelovali da se ova ulica sredi. Iz Grada nam konstantno stižu isti odgovori – trenutno nema dovoljno sredstava, pomoći ćemo naredne godine. Tako je bilo i ovaj put. Nažalost, nikada ništa konkretno nisu preduzeli“, kaže Rosić.
Ono što mještane dodatno revoltira je činjenica da se ova zaboravljena ulica nalazi praktično u širem centru grada. Kako kažu, zbog polurazorene ulice stalno su strahovali za bezbjednost najmlađih, jer ovdje živi čak dvadesetoro djece uzrasta do 13 godina.
"Putari" iz banjalučkog naselja poručili Gradu: Dosta smo vas čekali, ovako se to radi, više na: https://t.co/Zq4krrceIV pic.twitter.com/rMLn0i1KUC— BL Portal (@bl_portal) July 15, 2026
Rosićeva objašnjava da im je čekanje dozlogrdilo, pa su se komšije dogovorile – sakupili su pare i kupili takozvani grebani asfalt. Sami su ga i postavili na kritične dijelove ulice, a trenutno čekaju valjak koji su takođe sami finansirali, kako bi se asfalt utabao i ulica konačno dovela u funkcionalno stanje.
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