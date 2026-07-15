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Banjalučani poručili Stanivukoviću: "Dosta smo vas čekali"

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 11:02

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Бањалучани поручили Станивуковићу: "Доста смо вас чекали"
Foto: X / BL portal

Umorni od, kako kažu, višegodišnjih praznih obećanja gradske administracije, stanovnici ulice Vase Vidovića u banjalučkom naselju Rosulje odlučili su da stvari uzmu u svoje ruke – sakupili su novac i započeli sanaciju uništenog kraka ulice, čije asfaltiranje su godinama uzalud tražili.

Kako za BL portal kaže ​Dragana Rosić, članica Savjeta mjesne zajednice Rosulje, stanovnici ovog dijela grada iscrpili su sve zvanične načine komunikacije sa nadležnima.

​„Svake godine, otkako sam u Savjetu mjesne zajednice, a to je već četiri, ali i godinama unazad, građani su slali dopise i apelovali da se ova ulica sredi. Iz Grada nam konstantno stižu isti odgovori – trenutno nema dovoljno sredstava, pomoći ćemo naredne godine. Tako je bilo i ovaj put. Nažalost, nikada ništa konkretno nisu preduzeli“, kaže Rosić.

Ono što mještane dodatno revoltira je činjenica da se ova zaboravljena ulica nalazi praktično u širem centru grada. Kako kažu, zbog polurazorene ulice stalno su strahovali za bezbjednost najmlađih, jer ovdje živi čak dvadesetoro djece uzrasta do 13 godina.

​Sami kupili i postavili asfalt

​Rosićeva objašnjava da im je čekanje dozlogrdilo, pa su se komšije dogovorile – sakupili su pare i kupili takozvani grebani asfalt. Sami su ga i postavili na kritične dijelove ulice, a trenutno čekaju valjak koji su takođe sami finansirali, kako bi se asfalt utabao i ulica konačno dovela u funkcionalno stanje.

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Tagovi :

Draško Stanivuković

asfaltiranje

Rosulje

Banjaluka

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