Banjalučani poručili Stanivukoviću: "Dosta smo vas čekali"

Umorni od, kako kažu, višegodišnjih praznih obećanja gradske administracije, stanovnici ulice Vase Vidovića u banjalučkom naselju Rosulje odlučili su da stvari uzmu u svoje ruke – sakupili su novac i započeli sanaciju uništenog kraka ulice, čije asfaltiranje su godinama uzalud tražili.

Kako za BL portal kaže ​Dragana Rosić, članica Savjeta mjesne zajednice Rosulje, stanovnici ovog dijela grada iscrpili su sve zvanične načine komunikacije sa nadležnima.

​„Svake godine, otkako sam u Savjetu mjesne zajednice, a to je već četiri, ali i godinama unazad, građani su slali dopise i apelovali da se ova ulica sredi. Iz Grada nam konstantno stižu isti odgovori – trenutno nema dovoljno sredstava, pomoći ćemo naredne godine. Tako je bilo i ovaj put. Nažalost, nikada ništa konkretno nisu preduzeli“, kaže Rosić.

Ono što mještane dodatno revoltira je činjenica da se ova zaboravljena ulica nalazi praktično u širem centru grada. Kako kažu, zbog polurazorene ulice stalno su strahovali za bezbjednost najmlađih, jer ovdje živi čak dvadesetoro djece uzrasta do 13 godina.

"Putari" iz banjalučkog naselja poručili Gradu: Dosta smo vas čekali, ovako se to radi, više na: https://t.co/Zq4krrceIV pic.twitter.com/rMLn0i1KUC — BL Portal (@bl_portal) July 15, 2026

​Sami kupili i postavili asfalt

​Rosićeva objašnjava da im je čekanje dozlogrdilo, pa su se komšije dogovorile – sakupili su pare i kupili takozvani grebani asfalt. Sami su ga i postavili na kritične dijelove ulice, a trenutno čekaju valjak koji su takođe sami finansirali, kako bi se asfalt utabao i ulica konačno dovela u funkcionalno stanje.