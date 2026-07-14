Zaboravite na čekanje u redu: Evo kako da elektronski zakažete termin u CIPS-u

Elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata dostupno je u 16 gradova i opština. A kako zakazati termin i izbjeći duga čekanja na šalterima CIPS-a?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je ranije da je od 29. juna na platformi e-servisi MUP-a Republike Srpske, pored elektronskog zakazivanja termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave dostupno i zakazivanje termina za:

predaju i preuzimanje lične karte,

prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana,

predaju i preuzimanje vozačke dozvole i

produženje važenja registracije vozila.

U ljetnim mjesecima povećan broj stranaka

Načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove PU Banjaluka Dragana Perišić rekla je za RTRS da je i ove godine u ljetnim mjesecima povećan broj stranaka na šalterima.

- Razlog su veći broj građana iz dijaspore, ekskurzije, kao i građani koji produžavaju važenje svojih dokumenata- navela je ona.

Podsjetila je da je MUP Srpske počeo prošle godine da primjenjuje elektronski servis.

- Prvo je bilo samo za putne isprave. Od 29. juna usluga je proširena i na ustale usluge - lična karta, prijava prebivalištva, vozačke dozvole, registracija motornih vozila. Interesovanje za elektronsko zakazivanje je veliko - istakla je Perišić.

Kako se može zakazati termin

Termini za nove usluge mogu se zakazati putem zvanične platforme e-serivisi MUP-a Republike Srpske, a za korišćenje usluga građani treba da:

posjete zvaničnu stranicu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske,

da daju osnovne podatke za identifikaciju, a sistem će dalje omogućiti izbor željenog datuma i vremena.

Da bi građani mogli zakazati termin potrebno je da se izvrši registracija tj. da se kreira nalog na portalu eUsluge MUP-a Republike Srpske, a nakon popunjavanja podataka na e–mail se dobija šifra ili token za potvrdu vlasništva adrese elektronske pošte, a unosom šifre ili tokena završava se proces registracije, nakon čega se mogu koristiti elektronske usluge.

Takođe, pored ličnog ličnog termina zakazivanja koji traje 10 minuta, postoji mogućnost zakazivanja porodičnog termina za prijavu prebivališta/boravišta ili promjenu adrese stana i isti traju 30 minuta (za najviše 5 lica, djeca, supružnici ili dr. lica).

Ove usluge mogu da koriste stanovnici: