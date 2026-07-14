Logo

Zaboravite na čekanje u redu: Evo kako da elektronski zakažete termin u CIPS-u

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 11:06

Komentari:

0
Заборавите на чекање у реду: Ево како да електронски закажете термин у ЦИПС-у

Elektronsko zakazivanje termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje ličnih dokumenata dostupno je u 16 gradova i opština. A kako zakazati termin i izbjeći duga čekanja na šalterima CIPS-a?

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je ranije da je od 29. juna na platformi e-servisi MUP-a Republike Srpske, pored elektronskog zakazivanja termina za podnošenje zahtjeva za izdavanje i preuzimanje putne isprave dostupno i zakazivanje termina za:

  • predaju i preuzimanje lične karte,
  • prijavu prebivališta/boravišta i promjenu adrese stana,
  • predaju i preuzimanje vozačke dozvole i
  • produženje važenja registracije vozila.

U ljetnim mjesecima povećan broj stranaka

Načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove PU Banjaluka Dragana Perišić rekla je za RTRS da je i ove godine u ljetnim mjesecima povećan broj stranaka na šalterima.

- Razlog su veći broj građana iz dijaspore, ekskurzije, kao i građani koji produžavaju važenje svojih dokumenata- navela je ona.

Podsjetila je da je MUP Srpske počeo prošle godine da primjenjuje elektronski servis.

- Prvo je bilo samo za putne isprave. Od 29. juna usluga je proširena i na ustale usluge - lična karta, prijava prebivalištva, vozačke dozvole, registracija motornih vozila. Interesovanje za elektronsko zakazivanje je veliko - istakla je Perišić.

Kako se može zakazati termin

Termini za nove usluge mogu se zakazati putem zvanične platforme e-serivisi MUP-a Republike Srpske, a za korišćenje usluga građani treba da:

posjete zvaničnu stranicu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske,

da daju osnovne podatke za identifikaciju, a sistem će dalje omogućiti izbor željenog datuma i vremena.

Da bi građani mogli zakazati termin potrebno je da se izvrši registracija tj. da se kreira nalog na portalu eUsluge MUP-a Republike Srpske, a nakon popunjavanja podataka na e–mail se dobija šifra ili token za potvrdu vlasništva adrese elektronske pošte, a unosom šifre ili tokena završava se proces registracije, nakon čega se mogu koristiti elektronske usluge.

Takođe, pored ličnog ličnog termina zakazivanja koji traje 10 minuta, postoji mogućnost zakazivanja porodičnog termina za prijavu prebivališta/boravišta ili promjenu adrese stana i isti traju 30 minuta (za najviše 5 lica, djeca, supružnici ili dr. lica).

Ove usluge mogu da koriste stanovnici:

  • Banjaluke,
  • Doboja,
  • Bijeljine,
  • Trebinja,
  • Zvornika,
  • Prijedora,
  • Foče,
  • Mrkonjić Grada,
  • Gradiške.
  • Pala,
  • Laktaša,
  • Prnjavora,
  • Dervente,
  • Modriče,
  • Teslića i
  • Istočnog Novog Sarajeva .

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

CIPS

elektronsko zakazivanje

građani

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Паркинг Бањалука

Banja Luka

Gradonačelnik Banjaluke istrajan: Naplata parkinga i dalje nezakonita

16 h

5
Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор

Banja Luka

Osnovni sud potvrdio još jednu optužnicu protiv Đoke Ekvatora

1 d

0
сладоледи слаткиши десерт

Banja Luka

Opasnost iz zamrzivača: U Banjaluci zabranjen promet šest neispravnih sladoleda

1 d

1
73. "Љето на Врбасу" и ове године окупља хиљаде посјетилаца

Banja Luka

73. "Ljeto na Vrbasu" i ove godine okuplja hiljade posjetilaca

1 d

0

  • Najnovije

12

08

Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

12

01

"UKC Srpske domaćinski posluje: Više pacijenata, manji troškovi za 12 miliona KM"

11

57

Ponovo odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje Milana Martića na slobodu

11

50

Medvjedi nanose štete u fočanskim selima - u Kutima stradao konj

11

43

Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima