Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

Južnoafrička policija saopštila je da istražuje smrt fudbalskog reprezentativca te zemlje i učesnika Svjetskog prvenstva Džejdena Adamsa.

Njegovo tijelo pronađeno je prošlog vikenda na jednom imanju u Kejptaunu, a ovaj 25-godišnji fudbaler preminuo je dvije nedjelje nakon što je pomogao Južnoj Africi da se prvi put u istoriji plasira u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.

Vlasti nisu objavile uzrok smrti

"Centralna policija Kejptauna pokrenula je istragu nakon što je u subotu pronađeno tijelo 25-godišnjeg muškarca. Okolnosti u vezi sa ovim incidentom su pod istragom", navodi se u saopštenju policije.

Policija je navela da je tijelo pronađeno u subotu oko 11.00, ali nije iznijela više detalja.

Adamsov otac, Huanito Adams, izjavio je u nedjelju za južnoafričku televizijsku stanicu eNCA da porodica čeka rezultate obdukcije i da još nije napravila planove za sahranu.

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Ministar sporta Južne Afrike Gejton Mekenzi rekao je da je Adams odigrao utakmicu grupne faze protiv Češke samo nekoliko sati nakon što je saznao da mu je preminula baka.

On je pozvao javnost i medije da "pokažu uzdržanost i saosjećanje" i da ne spekulišu o uzroku Adamsove smrti dok nadležni organi sprovode istragu.

Adams je igrao na sve tri utakmice Južne Afrike u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva, dok je u porazu od Kanade u u šesnaestini finala 28. juna ostao na klupi.

Na četvrtfinalnim utakmicama Svjetskog prvenstva između Engleske i Norveške, odnosno Argentine i Švajcarske, održan je minut ćutanja i odata je počast Adamsu.

(b92)