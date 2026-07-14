Uhapšen Dario Šimić

Nekadašnji proslavljeni hrvatski fudbaler i reprezentativac Dario Šimić uhapšen je zajedno sa bivšom voditeljkom Odeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije Nedom Livljanić.

"Sumnja se da je poznati fudbaler preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uskok i policija jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe," prenosi Jutarnji list.

Livljanić već ranije bila hapšena

Livljanić je već bila uhapšena u novembru 2023. godine u akciji USKOK-a povezanoj sa nezakonitim dozvolama za kampove na Murteru.

U tom su slučaju njome bili obuhvaćeni preduzetnici Zoran Pripuz, Dario Filipi, Eduard Maržić i Boris Kulušić. USKOK ju je optužio da je izdavala rešenja iako kampovi nisu imali potrebnu dokumentaciju, kao i da je u zapisnicima navodila uviđaje koji nisu bili sprovedeni, piše Indeks.

Optužnica je potvrđena u martu ove godine, a suđenje još uvek nije završeno.

Ko je Dario Šimić

Dario Šimić, rođeni Zagrepčanin (12. novembar 1975.), godinama je gradio status jednog od najcenjenijih i najpouzdanijih odbrambenih igrača u regionu.

Izdanak je čuvene škole zagrebačkog Dinama, u kojem je tokom sedam sjajnih sezona skrenuo pažnju najvećih evropskih klubova i lansirao se u sam vrh kontinentalnog fudbala.

Ipak, nakon što je 2010. godine završio impresivnu igračku karijeru, Šimić se podjednako uspješno pozicionirao u preduzetničkim vodama kroz brend flaširane vode "Akvaviva" i razvijen biznis sa kafom.