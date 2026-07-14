Logo

Uhapšen Dario Šimić

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 08:55

Komentari:

0
Ухапшен Дарио Шимић
Foto: Youtube / (Ne)uspjeh prvaka

Nekadašnji proslavljeni hrvatski fudbaler i reprezentativac Dario Šimić uhapšen je zajedno sa bivšom voditeljkom Odeljenja za turizam pri Službi za privredu i imovinsko-pravne poslove Kancelarije državne uprave Šibensko-kninske županije Nedom Livljanić.

"Sumnja se da je poznati fudbaler preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Uskok i policija jutros su krenuli u novu antikoruptivnu akciju. Sumnja se da je Šimić preko Livljanić nezakonito dobio potrebne dozvole za kamp u Tisnom. Livljanić je već bila privedena zbog slične optužbe," prenosi Jutarnji list.

Livljanić već ranije bila hapšena

Livljanić je već bila uhapšena u novembru 2023. godine u akciji USKOK-a povezanoj sa nezakonitim dozvolama za kampove na Murteru.

U tom su slučaju njome bili obuhvaćeni preduzetnici Zoran Pripuz, Dario Filipi, Eduard Maržić i Boris Kulušić. USKOK ju je optužio da je izdavala rešenja iako kampovi nisu imali potrebnu dokumentaciju, kao i da je u zapisnicima navodila uviđaje koji nisu bili sprovedeni, piše Indeks.

Optužnica je potvrđena u martu ove godine, a suđenje još uvek nije završeno.

Ko je Dario Šimić

Dario Šimić, rođeni Zagrepčanin (12. novembar 1975.), godinama je gradio status jednog od najcenjenijih i najpouzdanijih odbrambenih igrača u regionu.

Izdanak je čuvene škole zagrebačkog Dinama, u kojem je tokom sedam sjajnih sezona skrenuo pažnju najvećih evropskih klubova i lansirao se u sam vrh kontinentalnog fudbala.

Ipak, nakon što je 2010. godine završio impresivnu igračku karijeru, Šimić se podjednako uspješno pozicionirao u preduzetničkim vodama kroz brend flaširane vode "Akvaviva" i razvijen biznis sa kafom.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dario Šimić

Hrvatska

fudbaler

Zagreb

Neda Livljanić

Komentari (0)

Više iz rubrike

"У стану је остала само паста": Биљана Обрадовић открила невјероватне детаље "бијега" из Партизана

Fudbal

"U stanu je ostala samo pasta": Biljana Obradović otkrila nevjerovatne detalje "bijega" iz Partizana

3 h

0
Ерлинг Халанд носи ракуна аеродром

Fudbal

Šta to Haland nosi u rukama?

3 h

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену

Fudbal

Bivši fudbaler Bundeslige u komi: Hrvatu se bori za život poslije teške operacije

4 h

0
Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан

Fudbal

Dešan otkrio da li je Embape spreman za polufinale protiv Španije

4 h

0

  • Najnovije

12

08

Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

12

01

"UKC Srpske domaćinski posluje: Više pacijenata, manji troškovi za 12 miliona KM"

11

57

Ponovo odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje Milana Martića na slobodu

11

50

Medvjedi nanose štete u fočanskim selima - u Kutima stradao konj

11

43

Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima