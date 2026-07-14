Logo

Bivši fudbaler Bundeslige u komi: Hrvatu se bori za život poslije teške operacije

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 07:55

Komentari:

0
Три фудбалске лопте на травнатом терену
Foto: ATV

Nekadašnji fudbaler Bundeslige Krešo Kovačec nalazi se u kritičnom stanju i bori se za život nakon ozbiljnih zdravstvenih problema.

Hrvat iz Krapine doživio je iznenadnu rupturu aorte, zbog čega je hitno operisan. Tokom dvanaestočasovne operacije zamijenjen mu je i srčani zalistak, ali su se kasnije pojavile komplikacije koje su zahtijevale novu hitnu intervenciju.

Bivši napadač je potom pretrpio težak moždani udar i krvarenje u mozgu, nakon čega je pao u komu. Njegovo stanje i dalje je veoma ozbiljno, prenosi njemački "Bild".

Njegov dugogodišnji prijatelj pokrenuo je humanitarnu akciju za pomoć porodici uz saglasnost najbližih.

- Ponekad se život promjeni u roku od nekoliko sati - ovako počinje apel za prikupljanje sredstava na platformi GoFundMe za bivšeg fudbalera.

Kovačec je tokom karijere igrao u Njemačkoj i ostavio dubok trag u nekoliko klubova. Za Hanover 96 postigao je 40 golova na 72 utakmice, dok je za Hanzu iz Rostoka u Bundesligi odigrao 28 mečeva.

Rođen je 1969. godine u Krapini, a tokom karijere nastupao je i za Bohum, Tennis Borusiju Berlin, Augsburg i Elversberg, prenosi Telegraf.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Krešo Kovačec

srčani udar

fudbaler

Njemačka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Селектор репрезентације Француске Дидије Дешан

Fudbal

Dešan otkrio da li je Embape spreman za polufinale protiv Španije

44 min

0
Борац у Софији тражи пролаз у друго коло квалификација за Лигу шампиона

Fudbal

Borac u Sofiji traži prolaz u drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona

1 h

2
Fudbalska lopta

Fudbal

Poginuo mladi fudbaler Nemanja Petrović (24)

11 h

0
Фудбалери ФК Борац у Софији на стадиону "Георги Аспарухов"

Fudbal

ATV u Sofiji: Fudbaleri Borca stigli na stadion "Georgi Asparuhov"

13 h

1

  • Najnovije

08

27

Nestvarne slike spektakla na nebu u Parizu - parada povodom Dana pada Bastilje

08

27

Od ovog nema odbrane: Rusi bacili jedno od najrazornijih oružja u arsenalu

08

25

Visok rizik u Grčkoj: Najveći stepen opasnosti na ovim ostrvima

08

21

Cijena nafte divlja nakon iranske odmazde u Moreuzu

08

14

Pojačana frekvencija vozila širom Srpske, najveće gužve na Izačiću

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima