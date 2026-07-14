Bivši fudbaler Bundeslige u komi: Hrvatu se bori za život poslije teške operacije

Nekadašnji fudbaler Bundeslige Krešo Kovačec nalazi se u kritičnom stanju i bori se za život nakon ozbiljnih zdravstvenih problema.

Hrvat iz Krapine doživio je iznenadnu rupturu aorte, zbog čega je hitno operisan. Tokom dvanaestočasovne operacije zamijenjen mu je i srčani zalistak, ali su se kasnije pojavile komplikacije koje su zahtijevale novu hitnu intervenciju.

Bivši napadač je potom pretrpio težak moždani udar i krvarenje u mozgu, nakon čega je pao u komu. Njegovo stanje i dalje je veoma ozbiljno, prenosi njemački "Bild".

Njegov dugogodišnji prijatelj pokrenuo je humanitarnu akciju za pomoć porodici uz saglasnost najbližih.

- Ponekad se život promjeni u roku od nekoliko sati - ovako počinje apel za prikupljanje sredstava na platformi GoFundMe za bivšeg fudbalera.

Kovačec je tokom karijere igrao u Njemačkoj i ostavio dubok trag u nekoliko klubova. Za Hanover 96 postigao je 40 golova na 72 utakmice, dok je za Hanzu iz Rostoka u Bundesligi odigrao 28 mečeva.

Rođen je 1969. godine u Krapini, a tokom karijere nastupao je i za Bohum, Tennis Borusiju Berlin, Augsburg i Elversberg, prenosi Telegraf.