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Hrvat poznaniku mjesecima krao novac iz sefa: Imao ključ od stana

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 08:45

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Приказане руке које држе више новчаница евра.
Foto: Pexels/Jakub Zerdzicki

Opštinski sud u Rijeci osudio je 32-godišnjaka koji je mjesecima krao novac iz stana poznanika u Rijeci. Prema presudi, krađe su se događale od sredine 2023. do sredine januara 2024. godine u Ulici Janka Polića Kamova.

Ukupna šteta procijenjena je na 1.850 evra.

Sud je utvrdio da je 32-godišnjak u više navrata ulazio u stan poznanika koristeći originalni ključ.

U hodniku stana uzimao bi ključ sefa iz ostave, potom otključavao sef i iz njega uzimao novac koji je zadržavao za sebe. Prema presudi, tako je postupao mjesecima.

Pored novca iz sefa, 2. februara 2024. godine iz stana je uzeo još 600 evra koji su se nalazili na šanku.

Dobio uslovnu kaznu

Opštinsko državno tužilaštvo u Rijeci podiglo je optužnicu i predložilo izdavanje krivičnog naloga, što je sud prihvatio.

Kao ključni dokazi navedeni su zapisnik o ispitivanju osumnjičenog i snimak video-nadzora iz stana oštećenog.

Sud je 32-godišnjaka proglasio krivim za krađu počinjenu u produženom trajanju i izrekao mu osam mjeseci zatvora. Kazna se neće izvršiti ukoliko u roku od dvije godine ne počini novo krivično djelo.

Uz uslovnu kaznu, sud mu je naložio da oštećenom isplati 1.850 evra naknade štete u roku od 15 dana od pravosnažnosti presude.

Mora da plati i 300 evra troškova krivičnog postupka.

(telegraf)

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