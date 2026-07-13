Rezolucija usaglašena: Hrvatski sabor o pravima Hrvata u BiH

Posebna izborna jedinica za Hrvate, kraj preglasavanja i legitimno predstavljanje. To su poruke prijedloga rezolucije koju su usaglasili Domovinski pokret i HDZ Hrvatske.

Izmjene su u odnosu na tekst prethodne rezolucije bile, kako kažu - samo kozmetičke. Cilj ostaje isti. Hrvati moraju sami birati svoje političke predstavnike.

"Nas ustav Republike Hrvatske obvezuje da vodimo brigu o svom narodu i mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći političkoj, imamo je hvala Bogu, da omogućimo da naš narod bude konstitutivan, da bude ravnopravan i da ga niko drugi ne može preglasan nego da sami sebi biramo svoje predstavnike", rekao je Daniel Spajić, glavni sekretar i poslanik Domovinskog pokreta u Hrvatskom saboru.

Nije ovo prvi pokušaj da se riješi hrvatsko pitanje u BiH. Bezbroj takvih, priča i rezolucija unazad 20 godina naslušao se i prvi čovjek HDZ-a BiH. Nažalost, kako kaže, ni jedna nije ugledala svijetlost dana. Jasno je da bi usvajanje rezolucije osnažilo položaj hrvatskog naroda. Ali, za to je potrebna saglasnost predstavnika sva tri konstitutivna naroda u BiH.

"Uvjeren sam da u konačnici moramo riješiti pitanje legitimnog predstavljanja u BiH potpune ustavne ravnopravnosti hrvatskog naroda sa preostala dva naroda. Takođe, nema ništa dvosmisleno u onome što sam sada kazao. Kako to uraditi? Na nama je – evo nakon ove uspostave nove vlasti nakon izbora da to bude jedno od prvih pitanja koje ćemo postaviti i trajno riješiti. Jer, bez toga mi ćemo imati još 4 izgubljene godine u BiH", rekao je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH.

BiH Čović: Treba staviti van snage sve odluke koje su donosili visoki predstavnici

Podršku očekivano neće dobiti od Stranke demokratske akcije. Rezoluciju tumače kao kontinuirano miješanja u unutrašnja pitanja BiH. Istini za volju, kažu, Hrvatska to nikada nije ni prestala da radi. Zasebna izborna jedinica teže im pada od formiranja trećeg entiteta u BiH.

"Vi kada imate treći entitet, onda preuzmete neke druge obaveze sigurnosne i ekonomske i ostale. Ovako imaćemo zasebnu izbornu jedinicu, a onda unutar te izborne jedinice ćemo crpiti novce Sarajeva, Zenice, Tuzle, Banjaluke i Bijeljine- za naše projekte, u našoj izbornoj jedinici. Mislim da je to vrlo neiskreno, vrlo nekorektno, vrlo nedobronamjerno. Naravno da neće imati podršku na taj način", rekao je Haris Šabanović, poslanik SDA u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Ipak, podrška principu da konstitutivni narodi sami biraju svoje predstavnike stiže iz prvih redova SNSD-a. Hrvatski narod godinama nije imao mogućnost da bira svog legitimnog člana Predsjedništva BiH.

"Smatramo da je hrvatski narod ponižen i potcijenjen od strane bošnjačkog naroda vezano za izbor člana Predsjedništva BiH. Podržačemo svaku inicijativu da se to pitanje riješi. Jedino ispravno poslije svih ponuda koje su dolazile, a ja sam bio svjedok toga jeste da se za izbor hrvatskog člana Predsjedništva obezbijedi hrvatska izborna jedinica", rekao je Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.

Rasprava o prijedlogu rezolucije zakazana je za sutra. Konačan sud i glasanje su planirani u srijedu. Ukoliko dobije podršku poslanika, Hrvatski sabor će prvi put zvanično podržati legitimno političko predstavljanje Hrvata u BiH. Rezolucija neće imati pravno obavezujuću snagu u BiH, ali će predstavljati jasan politički stav Zagreba prema jednom od najosjetljivijih pitanja, u BiH.