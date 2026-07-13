Tramp: Nastavljena neprijateljstva između SAD i Irana

Predsjednik SAD-a, Donald Tramp, obavijestio je Kongres da su nastavljena neprijateljstva između SAD i Irana, objavio je list "Njujork tajms".

List se pozvao na pismo američkim zakonodavcima koje je poslato u petak, 10. jula, te navodi da ih je Tramp obavijestio da su američke snage 7. jula izvele "odbrambene udare" na mete u Islamskoj Republici.

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SAD su pokrenule nekoliko talasa udara na Iran 8. jula. Centralna komanda SAD saopštila je da su napadi bili odgovor na iransko miješanje u komercijalni brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu.

Teheran je odgovorio udarima na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Jordanu.

(Srna)