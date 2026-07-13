Logo

Oglasio se iranski ministar: Tramp je apsolutno u pravu

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 21:59

Komentari:

0
Огласио се ирански министар: Трамп је апсолутно у праву
Foto: Tanjug/AP/Alex Brandon

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ,da je predsjednik SAD Donald Tramp "apsolutno u pravu" i da "ko god obezbijedi bezbjedan i siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz treba da dobije kompenzaciju za ovu uslugu".

On je ovo rekao nakon Trampove najave da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put.

"Iran je oduvijek bio čuvar (Ormuskog) moreuza i to će ostati zauvijek", napisao je Arakči na društvenoj mreži Iks.

On je još dodao i da je 20 odsto "naravno previše" i da će Teheran po ovom pitanju "biti fer".

Ормуски мореуз

Svijet

Tramp odlučio: Naknada od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz

Podsjećamo, Tramp je danas naveo da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put, kao nadoknadu za troškove obezbjeđivanja bezbjednosti, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Amerika

Iran

Iran najnovije vijesti

Iran vijesti

Komentari (0)

Više iz rubrike

Депутије су гласале о 17. амандману на Основни закон на пленарној сједници парламента у Будимпешти, Мађарска, у понед‌јељак, 13. јула 2026.

Svijet

Mađarski parlament usvojio amandman na Ustav, predviđena i smjena predsjednika

2 h

0
Хеликоптер

Svijet

Poginuo pilot helikoptera koji je učestvovao u gašenju požara

2 h

0
Човјек стоји на врху планине рушевина три дана након два земљотреса која су погодила Ла Гваиру, Венецуела, у суботу, 27. јуна 2026. године.

Svijet

Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550

2 h

0
Рука извире из боде док се особа дави у ријеци.

Svijet

Alarmantne brojke u Njemačkoj: U junu se utopilo 99 osoba

3 h

0

  • Najnovije

23

05

Mladić iz BiH osumnjičen za 56 krađa u Francuskoj?

22

56

Minić: Ovakvi susreti mi uvijek poprave dan

22

56

Turista preminuo na plaži, njegova žena pala u nesvijest

22

50

Sastanak gatačkih i republičkih čelnika u Gacku

22

46

Tramp: Nastavljena neprijateljstva između SAD i Irana

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima