Oglasio se iranski ministar: Tramp je apsolutno u pravu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je ,da je predsjednik SAD Donald Tramp "apsolutno u pravu" i da "ko god obezbijedi bezbjedan i siguran prolaz komercijalnih brodova kroz Ormuski moreuz treba da dobije kompenzaciju za ovu uslugu".

On je ovo rekao nakon Trampove najave da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put.

"Iran je oduvijek bio čuvar (Ormuskog) moreuza i to će ostati zauvijek", napisao je Arakči na društvenoj mreži Iks.

On je još dodao i da je 20 odsto "naravno previše" i da će Teheran po ovom pitanju "biti fer".

Svijet Tramp odlučio: Naknada od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz

Podsjećamo, Tramp je danas naveo da će SAD preuzeti kontrolu nad Ormuskim moreuzom i ubuduće naplaćivati naknadu od 20 odsto na sav teret koji prolazi kroz taj plovni put, kao nadoknadu za troškove obezbjeđivanja bezbjednosti, dok će istovremeno ponovo uspostaviti blokadu iranskih brodova i njihovih klijenata.