Alarmantne brojke u Njemačkoj: U junu se utopilo 99 osoba

Podaci Njemačkog spasilačkog društva su alarmantni - čak 99 osoba se utopilo u junu u toj zemlji.

Iz društva su naveli da je ova brojka najgori junski podatak još od 2003. godine, prenosi "Dojče vele".

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Najveći broj utapanja je u jezerima i rijekama, gdje opasnost predstavljaju struje i virovi.

Najčšeći razlozi za nesreće su nagli ulazak u hladnu vodu, opasni skokovi, pokušaj da se prepliva velika udaljenost i konzumacija alkohola prije kupanja.

Profesor socijalne psihologije na Univerzitetu u Konstanzu Volfgang Gajsmajer izjavio je da su muškarci skloniji rizicima, navodeći da je ključni faktor sklonost ga precjenjivanju vlastitih sposobnosti.

Feliks Rebiček, koji istražuje rizike na Univerzitetu zdravstvenih nauka u Brandenburgu, rekao je da je poznato da se muškarci češće kupaju na divljim i mjestima koja nisu pod nadzorom, što igra veliku ulogu jer je u slučaju nesreće teže reagovati.

Muškarci u Njemačkoj češće stradaju u svim oblicima nasilnih smrti i nesreća, a izuzetak su padovi koji su češći kod starijih osoba.

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Podaci za 2024. godinu pokazuju da je tri puta više muškaraca poginulo u saobraćajnim nesrećama, gotovo duplo više u požarima, a bili su i 25 odsto češće žrtve ubistava, prenosi Srna.

Takođe, stopa samoubistava kod muškaraca je dva i po puta veća nego kod žena.