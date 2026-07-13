U blizini Kapitola priveden naoružani muškarac

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U blizini zgrade Kapitola u Vašingtonu, priveden je naoružani muškarac.
"Upravo smo uhapsili muškarca na Sjevernoj barikadi Kapitola koji je imao vatreno oružje. Vatreno oružje je zabranjeno na teritoriji Kapitola", navedeno je u policijskom saopštenju.
Svijet
Tramp odlučio: Naknada od 20 odsto za prolaz kroz Ormuski moreuz
Dodaju da će Sjeverna barikada biti zatvorena dok traje istraga, prenosi Srna.
Istražioci rade na prikupljanju više detalja o osumnjičenom i razlogu njegovog prisustva u blizini Kapitola.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
21
45
21
45
21
31
21
30
21
16
Trenutno na programu