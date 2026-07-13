U blizini Kapitola priveden naoružani muškarac

U blizini zgrade Kapitola u Vašingtonu, priveden je naoružani muškarac.

"Upravo smo uhapsili muškarca na Sjevernoj barikadi Kapitola koji je imao vatreno oružje. Vatreno oružje je zabranjeno na teritoriji Kapitola", navedeno je u policijskom saopštenju.

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Dodaju da će Sjeverna barikada biti zatvorena dok traje istraga, prenosi Srna.

Istražioci rade na prikupljanju više detalja o osumnjičenom i razlogu njegovog prisustva u blizini Kapitola.