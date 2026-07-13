Cijene nafte ponovo porasle

Na međunarodnim tržištima cijene nafte porasle su iznad 79 dolara.

Ovo poskupljenje uslijedilo je nakon što su Sjedinjene Američke Države i Iran ponovo podigli uloge u sporu oko regulacije saobraćaja kroz Ormuski moreuz.

Barelom nafte na londonskom tržištu danas poslije podne trgovalo po cijeni od 79,34 dolara, višoj za 3,33 dolara nego na zatvaranju trgovanja krajem prošle sedmice. Na američkom tržištu bio je skuplji za 3,16 dolara i koštao je 74,57 dolara, prenosi Rojters.

Tržišta je na početku sedmice zabrinuo novi talas napada u blizini Ormuskog moreuza.

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Podaci o pomorskom saobraćaju pokazuju da je broj brodova koji su juče prošli moreuzom pao na najniži nivo u posljednjih nekoliko nedjelja zbog pojačanih bezbjednosnih rizika.

Kroz moreuz je juče prošlo samo šest brodova, prema podacima firme Kpler, najmanje u posljednjih pet sedmica.

Američki predsjednik Donald Trump danas je rekao da je Ormuski moreuz otvoren za komercijalni saobraćaj i da SAD ponovo uvodi pomorsku blokadu Irana.

(SRNA)