U eksploziji poginuli majka i sin: Na istom mjestu prije tri godine stradala tri člana njihove porodice

Stravična tragedija koja je zavila u crno mjesto Torano di Borgoroze u centralnoj Italiji, ponovo je pokrenula jeziva pitanja o bezbjednosti, ali i o crnoj sudbini jedne porodice.

U strahovitoj eksploziji u fabrici za proizvodnju zabavne pirotehnike, koja se nalazi na oko 70 kilometara sjeveroistočno od Rima, poginuli su majka i sin, prenosi Blic.

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Tijela žrtava spasioci su izvukli iz potpuno uništenih ruševina objekta, ostavljajući javnost u potpunom šoku zbog jezivog detalja – ovo je već druga fatalna eksplozija u istom pogonu u posljednje tri godine.

Zgrada sravnjena sa zemljom, majka i sin nisu imali šanse

U stravičnom naletu vatrene stihije i detonacije koja je potresla cijeli kraj, život su izgubili radnik Simon Kole (30) i njegova majka (60) Tereza Tocijova. Kako je saopštilo pokrajinsko tužilaštvo, žena se u trenutku katastrofe nalazila u posjeti sinu na radnom mjestu.

Jedan od objekata unutar fabričkog kompleksa bukvalno je sravnjen sa zemljom, a prizori sa lica mjesta svjedoče o silini eksplozije koja žrtvama nije ostavila ni promil šanse da prežive. Pravo je čudo kako su druga dva zaposlena uspjela da prežive ovaj pakao, a detalji o njihovom zdravstvenom stanju za sada se drže u tajnosti.

Jezivo prokletstvo porodice Kole

Ono što ovu priču čini apsolutno jezivom jeste podatak da je ova porodica preživjela identičan pakao na istom mestu. Naime, u julu 2023. godine, u istoj ovoj fabrici pirotehnike dogodila se prva velika eksplozija.

Tada su na licu mjesta poginuli Simonov rođeni stric Franko Kole, kao i njegovo dvoje djece – Ana i Klaudio. Da sudbina bude još surovija, fabrika je uprkos toj nezapamćenoj tragediji nastavila sa radom, da bi tri godine kasnije odnijela živote još dva člana iste porodice.

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Vlasnici već osuđivani na robiju

Nakon prve tragedije iz 2023. godine, vlasnici kompanije Fabricio i Gaetano Matei osuđeni su na četiri godine zatvora zbog ubistva iz nehata, nepropisnog skladištenja eksplozivnog materijala i kršenja zakona o zaštiti na radu. Međutim, firma je nekim čudom uspela da dobije novu licencu i obnovi proizvodnju, što je sada dovelo do nove katastrofe.

Nakon ovog novog horora, oglasio se i lokalni sindikat CGIL, koji je oštro osudio povratak na rad pod ovakvim uslovima.