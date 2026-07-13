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Evakuisano 900 ljudi iz šumskog požara kod Pariza

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 14:15

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Ватрогасац гаси пожар током шумског пожара у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Oko 900 ljudi evakuisano je iz šumskog područja Les Fontenblo u okolini Pariza, usljed šumskog požara, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

"Nemamo tačan broj, ali rekao bih da je evakuisano oko 900 ljudi", rekao je Nunjez na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, evakuacije su uglavnom izvršene u naseljenim područjima na rubu šume.

Nunjez je naglasio da je požar izbio juče i da je spalio oko 800 hektara šume, ali za sada nije prijavljeno da je bilo ko povrijeđen niti da je oštećen bilo koji stambeni objekat.

Tim od oko 500 vatrogasaca i dalje pokušava da iskontroliše požar, prenosi Srna.

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Tagovi :

požar

Francuska

Vatrogasci

evakuacija

vatra

Veliki šumski požar

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