Evakuisano 900 ljudi iz šumskog požara kod Pariza

Oko 900 ljudi evakuisano je iz šumskog područja Les Fontenblo u okolini Pariza, usljed šumskog požara, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

"Nemamo tačan broj, ali rekao bih da je evakuisano oko 900 ljudi", rekao je Nunjez na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, evakuacije su uglavnom izvršene u naseljenim područjima na rubu šume.

Nunjez je naglasio da je požar izbio juče i da je spalio oko 800 hektara šume, ali za sada nije prijavljeno da je bilo ko povrijeđen niti da je oštećen bilo koji stambeni objekat.

Tim od oko 500 vatrogasaca i dalje pokušava da iskontroliše požar, prenosi Srna.